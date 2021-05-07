長榮海運第1季每天賺進4億元！EPS高達7.04元

長榮海運（2603）第1季每天賺4億元，第1季稅後盈餘達360.83億元，去年同期則是虧損，每股稅後純益7.04元。

第1季約90天，以長榮海運360.83億元來計算，每天就賺4億元，全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大，全球第7大的長榮海運，日前公布3月單月獲利寫下亮麗成績單，讓長榮今年獲利成長充滿想像空間。

長榮海運的船隊規模，目前擁有約156艘全貨櫃輪，國際貨櫃航運商的運力排行榜來分析，長榮以5.3%，長榮海運日前公布3月獲自結數，營收為321.75億元，每股盈餘為2.36元，法人估計，不只第1季挑戰7元。長榮海運第1季稅後盈餘達360.83億元，每股稅後純益7.04元。

疫情衝擊下，貨櫃輪市場好消息不斷，全球各海運重要航線，陸續出現三缺（缺船、缺櫃、缺人），推升全球貨櫃輪運價大漲，5月最新一周運價，遠東-美東、歐洲再創歷史新高；遠東到美東每40呎櫃首度來到7036美元；遠東到歐洲線20呎櫃運價來到4678美元。

以目前全球運價走勢，表現最出色的還是遠洋線，尤其，遠東-北美、歐洲線運價近一周持續衝高，長榮主力航線都在這兩大條航線中，未來的業績成長比較有想像空間。

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