快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮海運第1季每天賺進4億元！EPS高達7.04元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）第1季每天賺4億元，第1季稅後盈餘達360.83億元，去年同期則是虧損，每股稅後純益7.04元。

第1季約90天，以長榮海運360.83億元來計算，每天就賺4億元，全球貨櫃輪市場運價漲不停，漲幅還不斷加大，全球第7大的長榮海運，日前公布3月單月獲利寫下亮麗成績單，讓長榮今年獲利成長充滿想像空間。

長榮海運的船隊規模，目前擁有約156艘全貨櫃輪，國際貨櫃航運商的運力排行榜來分析，長榮以5.3%，長榮海運日前公布3月獲自結數，營收為321.75億元，每股盈餘為2.36元，法人估計，不只第1季挑戰7元。長榮海運第1季稅後盈餘達360.83億元，每股稅後純益7.04元。

疫情衝擊下，貨櫃輪市場好消息不斷，全球各海運重要航線，陸續出現三缺（缺船、缺櫃、缺人），推升全球貨櫃輪運價大漲，5月最新一周運價，遠東-美東、歐洲再創歷史新高；遠東到美東每40呎櫃首度來到7036美元；遠東到歐洲線20呎櫃運價來到4678美元。

以目前全球運價走勢，表現最出色的還是遠洋線，尤其，遠東-北美、歐洲線運價近一周持續衝高，長榮主力航線都在這兩大條航線中，未來的業績成長比較有想像空間。

長榮海運

延伸閱讀

橙的電子第1季EPS 38.27％ 由虧轉盈

中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製?

建大首季EPS 0.75元 獲利大幅躍進

燦坤第1季EPS 1元 近五年來單季最佳

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。