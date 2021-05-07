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盛弘第1季賺5,320萬元 EPS 0.49元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

盛弘醫藥集團（8403）今(7)日公告，第1季合併獲利5320萬元，每股稅後純益(EPS)0.49元。盛弘去年稅後純益2.48億元，較前年同期成長21.37%，每股稅後純益2.29元。董事會通過發放現金股利0.5元，現金殖利率1.56%。

盛弘集團由敏盛醫院為醫療核心事業，發展出一條龍式的健康照護體系，去年繳出亮麗成績單。盛弘逐步運用資訊科技朝向智慧化醫療照護相關應用挺進，包括預防醫學的精準健康及哈佛健診、醫療照護的敏盛醫院、社區藥局的躍獅連鎖藥局、醫藥採購的盛雲電商、ALTC長照網以及口罩熔噴布大廠敏成，逐步提升國內精準大健康市占率與服務客群。

在去年新冠疫情中，表現亮眼的口罩熔噴布大廠敏成，亦展現成為防疫國家隊成員的榮譽，敏成擁有業界第一的熔噴不織布技術，亦展出研發「黃金奈米科技」濾材應用的階段性成果。

去年底更與美德醫-DR簽訂合作夥伴協議，雙方將成個人防護設備（PPE）戰略夥伴，包括設立生產工廠、參與各國政府因應疫情所建置的在地化供應鏈及PPE全球配銷業務，搶攻疫後防疫商機。次外，敏成更啟動美國南加州熔噴布廠的建置，日產能最高800萬片，並將整合上下游產業供應鏈。

盛弘醫藥集團看重大健康市場的發展趨勢，致力於布建從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療養護服務供應鏈，將旗下醫療資源串連是首要目標。盛弘近期高層改組，積極將原有醫療服務結合新科技，建置雲端平台，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，維持集團的行業領先地位外，亦可逐步擴大集團的產值與規模。

盛弘 疫情

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