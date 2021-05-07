中鋼投資逾8億進行軋鋼一廠升級 可減少用電164萬度
中鋼今召開第17屆董事會第13次會議，決議投資8.01億進行軋鋼一廠鋼板工場提升計畫，估計每年可減少用電量約164萬度，換算每年減二氧化碳排放量約835公噸。另也任命技術部門副總經理人事 ，由同部門助理副總鄭際昭升任，即起生效。
中鋼表示，董事會通過的「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫，主要在提升軋機主馬達效能與軋延能力，提高產線生產及設備運轉穩定性，提升產品品質及高品級鋼板生產技術水準，有助開發風電與國防用鋼等高強度鋼板，並增加可接單的精緻鋼板品項。
中鋼表示，新型主馬達驅動設備可有效降低鋼板生產用電，估計每年減少用電量約164萬度。計畫期程自今年6月1日起至2013年12月31日止。
2021報稅眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言