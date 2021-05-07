中鋼投資逾8億進行軋鋼一廠升級 可減少用電164萬度

中鋼今召開第17屆董事會第13次會議，決議投資8.01億進行軋鋼一廠鋼板工場提升計畫，估計每年可減少用電量約164萬度，換算每年減二氧化碳排放量約835公噸。另也任命技術部門副總經理人事 ，由同部門助理副總鄭際昭升任，即起生效。

中鋼表示，董事會通過的「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫，主要在提升軋機主馬達效能與軋延能力，提高產線生產及設備運轉穩定性，提升產品品質及高品級鋼板生產技術水準，有助開發風電與國防用鋼等高強度鋼板，並增加可接單的精緻鋼板品項。

中鋼表示，新型主馬達驅動設備可有效降低鋼板生產用電，估計每年減少用電量約164萬度。計畫期程自今年6月1日起至2013年12月31日止。

商品推薦