快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

中菲行第1季營收69.81億元 EPS 2.38元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

中菲行（5609）董事會通過第1季合併財務報告，集團營業額69.8億元，較109年度同期成長68.1%，稅後淨利為3億元，較去年同期成長207.9%，每股稅後純益2.38元。

搶攻全球航空貨運市場商機，中菲行運用移動智慧平台、發揮團隊合作精神、針對市場變化進行快速反應，為客戶用各種不同的運送方式，包括海陸空一起的複合式聯運、客貨包機等，在市場需求緊迫中採取各項應變措施，提供個別客戶國際運輸物流的解決方案，第1季的獲利寫下佳績，全年的獲利有望寫下新高。

中菲行受惠於第1季海空運需求強勁，帶動貨攬業成長，單季營收69.81億元、營業利益3.6億元、稅後淨利3億元，都僅次於去年第2季疫情高峰時所創下的新高。中菲行4月營收再創單季次高，前4月海運營收年增84.5％，空運年增35.8％，預料短期間海空運需求熱絡，第2季中菲行獲利可望維持高檔。

海運從去年下半年開始，就沒有所謂淡季，甚至到今年全年，被視為萬里無雲的一年，空運也因為長賜輪事件後，海轉空需求強勁，讓空運運價回升，出現海空運都在搶艙、搶櫃情況，挹注了貨攬業者的表現。

中菲行 營收

延伸閱讀

橙的電子第1季EPS 38.27％ 由虧轉盈

中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製?

王道銀八策略 拚獲利

建大首季EPS 0.75元 獲利大幅躍進

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。