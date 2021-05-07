中菲行第1季營收69.81億元 EPS 2.38元
中菲行（5609）董事會通過第1季合併財務報告，集團營業額69.8億元，較109年度同期成長68.1%，稅後淨利為3億元，較去年同期成長207.9%，每股稅後純益2.38元。
搶攻全球航空貨運市場商機，中菲行運用移動智慧平台、發揮團隊合作精神、針對市場變化進行快速反應，為客戶用各種不同的運送方式，包括海陸空一起的複合式聯運、客貨包機等，在市場需求緊迫中採取各項應變措施，提供個別客戶國際運輸物流的解決方案，第1季的獲利寫下佳績，全年的獲利有望寫下新高。
中菲行受惠於第1季海空運需求強勁，帶動貨攬業成長，單季營收69.81億元、營業利益3.6億元、稅後淨利3億元，都僅次於去年第2季疫情高峰時所創下的新高。中菲行4月營收再創單季次高，前4月海運營收年增84.5％，空運年增35.8％，預料短期間海空運需求熱絡，第2季中菲行獲利可望維持高檔。
海運從去年下半年開始，就沒有所謂淡季，甚至到今年全年，被視為萬里無雲的一年，空運也因為長賜輪事件後，海轉空需求強勁，讓空運運價回升，出現海空運都在搶艙、搶櫃情況，挹注了貨攬業者的表現。
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