瑞智4月營收22.22億元 年增32.6%

全球第四大壓縮機廠瑞智（4532）4月壓縮機銷售200.79萬台，較上月減少5.3%，較去年同期增加32.7%，4月合併營收22.22億元，較上月減少0.6%，較去年同期增加32.6%。

1-4月累計壓縮機銷售763.55萬台，較去年同期增加40.3%，1-4月累計合併營收80.5億元，較去年同期增加36.1% 。

瑞智表示， 4月延續Q1市場熱度，銷售達到200萬台以上，但較上月減少5.3%，主因3月空調企業在考量原材料上漲，及為旺季提前備貨致使銷量創新高所致。隨著時序步入中國內銷旺季，5、6月生產量及出貨量目前均維持高檔水準。

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