快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

瑞智4月營收22.22億元 年增32.6%

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

全球第四大壓縮機廠瑞智（4532）4月壓縮機銷售200.79萬台，較上月減少5.3%，較去年同期增加32.7%，4月合併營收22.22億元，較上月減少0.6%，較去年同期增加32.6%。

1-4月累計壓縮機銷售763.55萬台，較去年同期增加40.3%，1-4月累計合併營收80.5億元，較去年同期增加36.1% 。

瑞智表示， 4月延續Q1市場熱度，銷售達到200萬台以上，但較上月減少5.3%，主因3月空調企業在考量原材料上漲，及為旺季提前備貨致使銷量創新高所致。隨著時序步入中國內銷旺季，5、6月生產量及出貨量目前均維持高檔水準。

瑞智 營收

延伸閱讀

陸4月外匯存底3.1982兆美元 連三降後首回升

連十紅！4月出口349.6億美元 年增38.7%

財新大陸4月服務業PMI升至56.3 創4個月新高 通膨承壓

4月躉售、進出口物價跳升 創逾12年半新高

相關新聞

救缺工！民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路

為解決營建業缺工，行政院3月召開跨部會會議，決議放寬民間工程引進移工門檻，刪除民間工程總計畫100億元限制，放寬個別工程...

「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知

根據外電報導，2040 年全球小客車銷售量將有58%為電動車，全球市占比例將達到 31%。要選什麼樣形態的電動車，成為一...

北市億元店面交易 東湖現蹤

據台北市地政雲最新資料，內湖區東湖路今年3月出現一筆總價破億的店面交易，該筆交易含車位建坪約136.2坪，換算每坪單價約...

微風之夜 業績衝13.8億

搶一夜經濟，台灣貴婦實力驚人！微風廣場每年在母親節前夕舉辦的「微風之夜」，昨（7日）晚登場。今年首創線上下同步，百萬精品...

打炒房效應 Q1建照量萎縮

據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3.01萬戶、年減13.2%，而首季住宅使用執照共2.34萬戶、年增16.2%；房產...

名人找個家／孫淑珠 重環境、區域

泰國籟泰旅居（Lai-Thai Guesthouse）董事長孫淑珠表示，買房有兩大注意事項：包括內外環境需符合自己的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。