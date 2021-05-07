儒鴻開第一槍！反應原物料成本 成衣最快在第2季末漲價

儒鴻（1476）今（7）日舉辦法說會，發言人羅仁傑表示，雖然成衣ASP今年以來漲幅已達高個位數，目前還沒有反應原物料上漲，但已開始和客戶討論反應成本，預期第2季底到第3季會調漲產品報價。

儒鴻今日也公告4月單月營收為31.58億元，為今年以來新高，年增111.82%，營收中的布品營收為10.06億元，創單月歷史新高。累計儒鴻前4月營收為113.78億元，年增51.6%。市場預期，若排除貨櫃和跨月等不確定因素，未來儒鴻月營收在30億元之上將是新常態，有助本季營收挑戰歷史新高。

羅仁傑表示，紡織原物料今年初以來陸續漲價，近期開始漲到尼龍和氨綸，原物料的上漲目前在ASP還沒完全反應出來，主要是今年第1季出貨的都是去年下半年敲定的訂單不過，不過，今年以來成衣的ASP已經較去年年增高個位數的幅度，即便以台幣計價，也仍有5%以上。主要是款式和用料不同，在銷售暢旺下，客戶更願意接受新的設計。而原物料漲價的部分也已開始和客戶討論，應會反應在第2季末到第3季的出貨。除了ASP攀升有利毛利率，儒鴻目前產能滿載，在規模經濟發揮以及生產效率提高下，亦有助毛利率表現。

在產能擴充方面，羅仁傑表示，印尼廠一期建廠在7月完工，4月開始就已先在4個小廠安排兩條生產線，目前已在招工，並預計在8、9月裝機時開始大量招工，預計10、11月開始量產，預計3個月內生產效率達50%、6個月內要達75%。二期廠目前也已發包，預計明年3、4月會完工，兩期產能都是56條生產線，共112條線，預估新增月產能240萬件。由於目前儒鴻成衣月產能為1,200萬件至1,300萬件，屆時月產能可望來到1,500萬件。

儒鴻今年宣布跨足全新的平織市場，不過，羅仁傑說，印尼廠今年第4季開出的產能不會有平織項目，第一階段會以針織為主，明年才會有平織。

羅仁傑表示，今年會是一個不錯的年，主要是匯集許多有利因素，包括1.終端市場條件好，2.幾年前決定擴廠的產能剛好陸續開出，3.東南亞去年趁疫情招工新增逾500人，預估今年營運將逐季成長。

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