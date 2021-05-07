被開罰100萬元 華航將持續強化空勤組員管理

民航局針對員工防疫宿舍管理監督不當將開罰華航100萬元，華航（2610）尊重政府主管機關裁量，也將持續強化空勤組員管理及善盡監督防疫旅館之責。

有關安排空勤組員到華航園區採檢，華航強調，嚴謹遵守防疫政策，並無禁止員工自行開車前往，公司還特別安排戶外停車場，讓員工安心停放；無法自行開車前往者，公司協助安排九人座防疫專車接送，且每輛車不超過三名乘客為原則，於車內保持一定的社交距離，並徹底實行清潔消毒作業，降低病毒傳播風險，符合防疫規範。

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