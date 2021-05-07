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悠遊付祝母親節快樂 限時買520元回饋100元
一年一度的母親節即將到來，悠遊付精心準備給母親的賀禮，5月7日至5月9日限時三天，在101大樓計程車招呼站搭乘台灣大車隊計程車可獲贈康乃馨一朵；更加碼回饋曾使用悠遊付繳交學雜費的父母，單筆指定消費滿520元，即可拿到100元悠遊付儲值金回饋。
悠遊付在母親節推出雙重回饋活動，5月7日至5月9日限時三天，使用悠遊付單筆指定消費滿520元，即可拿到100元悠遊付儲值金回饋（限量6,000名），每一個悠遊付帳戶限回饋一次。
如果媽媽們在101大樓計程車招呼站搭乘台灣大車隊55688計程車或在市府轉運站搭乘大都會客運2088路公車，則可獲贈應景的康乃馨一朵，數量有限，送完為止。
此外，別忘了自5月起至明年4月底止，符合台北市生育獎勵金請領資格的新手媽媽，選擇以悠遊付領取獎勵金，還可領到悠遊付提供的加碼回饋，包括300元悠遊付儲值金（限量5,000份），及匯至悠遊付會員票匣的300元優惠券（限量5,000份），可供添購新生兒用品使用。
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