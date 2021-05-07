加強防疫支持接種疫苗 港務公司董總率隊施打

為防止社區疫情擴散及個人染疫風險，支持接種疫苗是安全有效之決心，今（7）日港務公司由董事長李賢義暨總經理陳劭良率領所屬同仁、同住眷屬暨港區相關業者等第三類高接觸風險工作者，於高雄港棧9庫完成COVID-19疫苗接種活動，並呼籲轄屬各港高感染風險對象，儘早完成疫苗接種，以獲得免疫保護力。

李賢義表示，感謝台灣港群所有防疫人員，積極落實海港防疫工作，捍衛台灣各港埠邊境管制，並感謝高雄市政府衛生局調度市立大同醫院、鼓山區衛生所等相關醫護人力、疫苗，方便高雄港埠相關人員順利完成COVID-19疫苗接種」，以維護港務公司職場員工及港埠相關利害者之生命健康安全。

陳劭良指出，港務公司向來致力於職場員工健康保護，更將COVID-19防疫計畫，列為2021年度員工健康促進之目標方案執行」。於5月5日與疾病管制署高屏區管制中心林明誠主任，研商如何提升「COVID-19疫苗接種率」之訪談後，隨即於當日主管會報要求公司各級主管，務必轉請所屬員工、同住眷屬及港區相關業者，儘速踴躍參加疫苗接種活動，並於會中指示各港應依公司於2020年6月23日訂定「港埠防疫 COVID-19作業指引」據實辦理，以落實國際商港相關業者防疫和作業安全。

港務公司除積極推動提高港區業者疫苗接種率，並賡續辦理進入辦公室實名制登錄、監測體溫、佩戴醫療用口罩（含開會期間）、勤洗手、保持社交距離及環境清消等各項防疫措施，以維護公司營運安全及保護員工的生命財產安全。

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