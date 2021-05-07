承受太多中傷造謠 淘帝-KY總座：這段時間心很累

淘帝-KY（2929）5月4日恢復有價證券市場交易，總經理周志鴻今（7）日透過視訊表示，希望投資大眾能夠相信淘帝在財務揭露上是歷經多重高標準的檢驗，雖然公司何時可以轉盈還沒有具體時間表，但對兩件事有信心，第一，今年整個產品毛利會是正數，其次，會加強線上銷售，今年線上一定會發展更快。

淘帝-KY復牌成功，周志鴻坦言，這段時間「心很累」，承受太多的造謠、中傷，去年最大壓力不是在於服裝產業的劣勢，而是花了太多時間應對主管機關的質疑。像是本來用來彌補本業缺口的口罩和防護衣，因為主管機關認為違反重大訊息規定而被擱置，少了1億人民幣營業額的貢獻。

周志鴻說，市場認為KY公司不是淘空就是財報不實，我最困惑的是台灣整體的氛圍，但淘帝是中國十大童裝品牌，不是市場上的小攤小販，公司有持續經營下去的信心。財務長陳建瑋也表示，公司去年已提列存貨跌價損失，目前庫存水位約2,000多萬，已經來到相對低的水位。

面對復牌後的挑戰，周志鴻說，今年秋冬童裝不求量大，但一定要讓它賺錢，也已經和客戶打預防針，不能像去年那樣為了訂單產能打壞市場，一但市場消化不了，就會影響價格。

另外，過去線上增長還是比較弱，今年將是線上發展優先，線上和線下融合發展，目前已經有兩個線上經銷商，帶來不錯的效益，今年預計增加2-3個新的線上經銷商，將使線上銷售佔營業額有望來到40%。一但線上銷售量放大，就可以和頭部主播（一線網紅）合作。

周志鴻說，去年大陸整體童裝銷售少了800億，這顯示的是整體市場殺價競爭激烈。淘帝-KY的負毛利，代表的就是已經是賠錢在賣。

淘帝-KY強調，公司營運將在今年大幅好轉，盡力推動整體營運重回成長軌道，在公司經營策略上，將持續採取強化多元銷售管道並同步加大線上銷售布局、童裝產品品質提升、增進倉儲物流運送效率、協助旗下代理商提高門市銷售增進獲利表現、投入精準行銷以保持TOPBI品牌良好知名度、規劃Mini Topbi品牌上市等重要執行方針，且隨著第二季適逢中國五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季，深化TOPBI品牌行銷活動宣傳、新一波促銷活動及衝刺線上銷售等策略，凡此均有助於保持童裝庫存良好去化並挹注集團營運現金活水，增進未來營運良好動能。

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