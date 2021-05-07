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長聖骨髓間質幹細胞治療難治的脊髓損傷 獲衛福部核准

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

長聖生技（6712）擁有免疫細胞治療與幹細胞治療兩大研發核心技術平台，日前攜手中國醫藥大學附設醫院合作，獲衛福部核准BMSC治療脊髓損傷（SCI）申請案。

脊髓損傷患者的生活因為神經受損、行動不便及四肢癱瘓等症狀對生活產生巨大的影響，文獻顯示骨髓間質幹細胞(BMSC)具有多功能的分化與修復能力，這可給脊髓損傷病患帶來治療希望。

長聖指出，公司在細胞委託製造(特管辦法)裡夾持著四大競爭優勢，(1)核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗(DC)、全國唯一供應的樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)、細胞因子誘導殺手細胞(CIK)與骨髓間質幹細胞(BMSC) (2)核准件數最多: 衛福部核定67件免疫癌症治療中，長聖占有26件 (占所有核定項目的39%); (3)合作醫院最多:與21家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患已超過10多家醫院; (4)收案人數最多: 已收治超過200位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長，長聖於癌症免疫療法領域領先同業。

幹細胞 衛福部

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