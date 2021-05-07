黃育仁陣營董事候選人宣言：力推「聚焦東元3.0計畫」

電機大廠東元（1504）即將在5月25日股東會上進行董事改選，黃育仁陣營菱光科技所提名的3位董事候選人黃育仁、黃立聰、方頌仁，以及4位獨董候選人李明萱、劉積瑄、孫又文與侯智升，今（7）日以影片方式發表共同宣言，全力支持改革派所推出的「聚焦東元3.0計畫」。

菱光科技董事長黃育仁表示，馬達產業正面臨五十年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變；整個東元集團資源可以更整合、聚焦，尋求關鍵突破點，東元核心的機電事業現在有很多新機會，馬達應該可以做得更輕、更小，才能進入到更多應用和市場，終極目標就是要讓東元馬達無所不在。

東元現任董事、原始股東家族代表黃立聰則說，這是第一次東元的員工真正感覺到他可以有自己的選擇，選擇一個自己想要的東元；東元也必須要設定低碳產品的標章，定義出自己的低碳產品，告訴客戶、員工和全世界，東元所謂的低碳是什麼，要怎麼把地球變得更好。

創投實務經驗豐富的達盈管理顧問合夥人方頌仁指出，創投通常走在產業的前線，他很樂意分享他對於產業趨勢的觀察給東元管理階層，找出東元未來發展的方向。

勝創科技財務副總經理李明萱表示，她十分贊同及認同黃育仁所提的聚焦東元3.0計畫。這計畫的兩大主軸，一是要求公司必須要聚焦馬達，發展相關的明星、未來的產業，像電動車和綠能等等；另外也要求公司，必須要提高創新以及研發的能力。如果順利獲選獨立董事，李明萱將會針對所有投資案，和不動產開發活化的議案，做最佳的審視和把關。

台灣投資人關係學會名譽理事長、前台積電企業訊息處資深處長孫又文說，東元是台灣非常知名、有六十幾年歷史的老字號，今天面臨一個轉型的契機，必須要聚焦，才能面對世界級競爭的機會跟挑戰，她是在這樣的情形下，接受改革派的提名。

全球人壽董事劉積瑄也直言，東元必須要改變、必須要創新，透過一個好的程序解除多角化經營，並且活用公司資產、把價值極大化，返還給股東，才是最好的公司治理。

環球水泥總經理、台南幫第四代長子侯智升則指出，東元目前的產品其實還有很多精進的空間，公司對於創新的投入和資源也是相對的分散；因此當他了解黃育仁對公司未來的規劃之後，決定加入他的團隊，希望可以協助東元組織聚焦，把東元的創新文化發揚光大，幫助東元成為一個領導創新的品牌。

菱光科技指出，本次提名的7位董事獨董候選人，專業領域涵蓋材料科學、數位科技、新型商業模式、公司治理與投資人關係十多年經驗的專業人才，以及台美雙執照的會計師，對於東元的未來發展充滿了熱忱，期盼東元股東能予以大力支持。

菱光科技強調，東元集團投資事業多元，遍及機電產業、資訊、不動產、人力資源及旅遊餐飲業，但彼此綜效相對有限；接下來推出的「聚焦東元3.0計畫」將以核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品出發，結合AI、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學，期望東元的股東權益報酬率可望從目前的 6.1%提升至 10%以上。

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