台中老戲院地下室一坪10萬求售 專家搖頭揭中區滄桑

台中中區萬代福電影城地下室近日求售，總面積145坪，開價1500萬元，一坪約10萬元，看似便宜，不過，房仲業者卻不看好。住商不動產七期朝富加盟店東陳俊雄表示，中區沒落已久，連一樓店面都很少人投資，更別說地下室，依此價格想賣掉困難度很高。

一般認為電影院會吸引人潮，對店面有加分作用，陳俊雄表示，現在台中人看電影，大多到威秀、新光等新式影城，老戲院觀眾愈來愈少，很多電影院都做不下去，賣給建商改建住宅，對投資客來說，戲院也不算加分條件。

台中萬代福電影城位於中區公園路「公園電影大樓」，已有四十年歷史。台中立智國際總經理王耀斗表示，早年中區是台中最熱鬧的地區，擁有五大百貨，晚上即使百貨公司關門，街上仍都是人，當地精品、珠寶、服飾店林立，店面被視為金雞母，一有釋出，很快就有人接手。

但高鐵通車、台中市政府遷到七期後，中區快速沒落，萬代福本來是首輪電影院，也變成二輪戲院。求售的地下室，原本是電動玩具店，多年前空置，近期則在大樓外牆掛出廣告看板求售，承接銷售的郭先生表示，屋主開價1500萬元，一坪約10萬元，有人問，但不多。

陳俊雄表示，一坪10萬元看來不貴，但是中區一帶新建案一坪不過30來萬，地下室一般是地上三分之一價格，換言之，新大樓地下室一坪也差不多10萬元，而公園電影大樓為老舊大樓，要賣到10萬元不容易。

更重要的是，現在中區幾乎沒有店面投資客，一來人潮不多，店家入駐意願不高，招租不易，二來，一間透店一個月租金也不過三、四萬，投報並不好。多數投資人都是買來整合到一定規模後，賣給建商，不然就是建商自己進場買，目的也是拆掉重建。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，地下室的好處在於能以便宜價格取得優質地點，但地下室銀行貸款估價與成數都不佳，影響轉手性；另外地下室往往有使用登記的限制、高度較低以及和防空避難室的使用等等缺點。

近年雖然中南部房價飆漲，但商圈活絡度仍舊不如北市，因此不大容易跟北市一線商圈一樣出現二樓與地下室皆能營業的狀態，也讓銷售狀況不如理想。

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