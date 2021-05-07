公勝保經包場 邀保戶欣賞電影《聽見歌 再唱》

公勝保險經紀人今(7)日表示，該公司善盡企業社會責任，從教育出發、以行動力落實公益型企業的使命。公勝保經北二業務中心及高雄業務中心近期攜手愛串聯電影包場活動，分別於北、高兩地邀請當地保戶欣賞電影《聽見歌 再唱》，讓更多人聽見來自玉山的聲音，現場更力邀大家零錢隨手捐、支持公益撲滿，用愛傳唱、讓愛撲滿，啟發社會善的循環。

公勝保經董事長蔡文俊指出，透過「教育」可以從根本翻轉命運，公勝保經長期關注偏鄉教育資源短缺問題，協助深耕推廣包含母語、音樂、體育等各類教育。

例如：公勝保經長期冠名贊助台東體中棒球隊、漳和國中手球隊、興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、爽文國中國樂團等，致力於讓台灣各地的孩子們有平等受教的機會，更透過公勝志工們的力量，陪伴孩子尋根並培養面對世界的勇氣。

上述企業理念與電影《聽見歌 再唱》導演楊智麟的拍攝初衷不謀而合。公勝保經蔡文俊董事長期待能這部電影能引發觀眾共鳴，從劇中學到「不輕易放棄」的勇者精神，也號召公勝保經北中南的各大業務中心一起加入包場活動。

公勝保經更期待以“Action for future”的公益核心理念，落實「對未來有益的行動」，透過落地的積極行動，讓「不只是保險，我們分享愛」從口號變成行動，將愛傳遞至社會各個角落，也傳承給我們的下一代。

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