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晨暉4月營收2752萬元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

上櫃晨暉（1271）4月合併營收2,752萬元，較上月與去年同期成長42％及10％，創歷史同期新高，紅麴複方產品及益生菌產品，業績已逐步產生貢獻，下半年業績將會跟著受惠。

累計1-4月營收9,169萬元。晨暉表示，受惠客戶重啟拉貨動能，推升4月營收成長，且相較2、3月呈現大幅上揚，隨著客戶拉貨力道逐步回穩，下半年穩健成長可期。

晨暉表示，隨著客戶逐步重啟拉貨動能，帶動4月營收恢復成長，不但較上月增加42％，亦較去年同期成長10％。展望下半年，與「娘家」品牌合作的主力產品「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」將擴大行銷力道增加銷量外，旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品，目前業績已逐步產生貢獻，加上未來深入藥局與診所通路的佈局陸續發酵，可進一步擴大晨暉產品的市占率。

另外，根據中華穀類食品工業技術研究所今年3月發布的「2019國內保健營養食品產值暨產業概況分析」中顯示：2019年整體保健營養食品產值達878億元，較2018年成長5.8％，其中推估紅麴保健營養食品產值約達7億，並較2018年成長近2成，紅麴產值明顯優於國內整體保健食品市場表現，顯見國內消費大眾對紅麴產品認知度高、接受度也高。晨暉將持續拓展國內及海外市場、增加更多客製化產品及客戶，以擴大挹注未來業績成長。

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