愛上台北景點故事影片徵件比賽 總獎金高達10萬元

台北的風貌刻畫歷史和人們的回憶，許多景點滿載與身邊人們共同的生活點滴。台北市政府觀光傳播局特別舉辦「MEET TAIPEI 愛上台北，景點故事影片徵件比賽」，希望民眾將自身故事拍攝成影片分享，讓尚未知道本市美好的人愛上台北，即日起至7月底徵件，總獎金高達10萬元，首獎將獨得3萬元。

觀傳局先前推出「台北百景」徵選活動，參與本次影片徵件競賽的民眾須自產生共鳴的百大景點從中發想、拍攝屬於自己的「台北故事」。影片需運用創意、活潑的拍攝手法表現情感連結、同時行銷台北，從而展現台北的特色和文化，帶動各地歷史建物、文創產業園區的發展，最終讓人「愛上台北」。

在台北，有與朋友聚會回憶的西門町商圈、和祖父母一同捻香參拜的艋舺龍山寺、能體會自然風情的北投溫泉博物館與軍艦岩親山步道、飽覽歷史興衰演進的故宮博物院以及充滿相遇復又離別的台北車站。若是與這些地方產生連結、有著埋藏在腦海裡的情懷，不妨開始構思作品，以影像和聲音留下與景點之間永不褪色的重要紀念。

本次比賽報名資格不限台北市民，分為學生組（中華民國大專院校在學學生）及社會組，可個人或團隊（五人為限）名義報名參加。影片長度限制為30秒至5分鐘，並須為未發表過之原創作品，徵件時間自即日起到2021年7月25日止，評分辦法分由評審及網友共同決定，並預計在2021年8月5日~ 8月11日公告，總獎金高達十萬元，學生組和社會組將個別選出前三名各一名、佳作五名及人氣獎二名，首獎可獨得3萬元獎金。

更多比賽詳情請上官方網站：https://activity.ladraw.com/，台北百景網站：https://top100.travel.taipei/查詢。

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