陳國清：貨櫃航運股才是傳產漲價股最佳女主角

陳國清表示，觀察最近三天外資期貨空單回補的情況，因為外資從14,000多點往上空單大增，又加上近期持有的電子股大跌，電子股及期貨空單賠錢，因此，只要故意殺市場指標股的貨櫃航運股，台股大盤就會大跌，屆時，外資再回補期貨，這是他們的策略。

宏遠投顧副總陳國清說，電子股跌深會反彈，反彈可以買跌深且基本面還不忘錯的個股，例如：面板相關股票、聯電（2303）等跌深的半導體股，但是也要汰弱留強、降低高本益比的持股，因為最好前景就在上半年，下半年不會好。

傳產股仍會強勢，但是不能亂追股票，還是要選獲利好且本益比偏低的公司、例如：貨櫃航運、鋼鐵、水泥、金融壽險股。許多公司獲利不好，股價大漲也是不合理，也要降低這樣的持股。

電子股股價跌深反彈，加上台塑（1301）四寶昨(6)日提出三大預警，包括新興國家疫情惡化，下游客戶無力轉嫁高價原料成本，和德州石化產能逐漸復原使市場供給增加，開始出現買盤縮手，可能讓這波石化需求縮手，造成塑化股大跌，傳產漲價股跟著下挫，影響貨櫃航運股價下跌。

陳國清說，雖因台塑集團預警使得今日傳產漲價股股價大幅回跌，但因通膨只是剛剛開始而已，預期還會持續一段很長的時間，即使近期漲價股股價漲多拉回，長線波段行情還不會太早結束，通常都要FED大幅升息3次以上，才會壓制或澆熄原物料行情。

因此，貨櫃航運股及傳產漲價股股價漲多拉回，依然可以找機會投資。但是，還需重申一次，貨櫃航運股才是傳產漲價股的最佳女主角，他們的股價敢再往上大漲，傳產漲價股才敢漲。

台塑四寶的預警，可能就像馬士基今年初獲利預估保守一樣，因為通膨只是剛開始而已，原物料行情通常會持續一段時間，不會很快結束；通常會結束，都是要FED大幅出手調高三次以上的利率，才會壓制或澆熄通膨及原物料漲價行情。因為，目前FED沒有這樣動作，因此原物料行情仍將持續，原物料股行情也會在漲多拉回修正後，再做一波大行情；但傳產漲價股的最佳女主角，還是貨櫃航運股。

陳國清說，台塑集團可能未來會在未來調高獲利，就跟馬士基調高獲利目標一樣，若是近期股價有大幅拉回，仍然可以擇優投資貨櫃航運股及傳產漲價股。

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