美喆-KY第1季EPS 0.51元 將持續強化雙事業接單動能

美喆-KY（8466）2021年第1季合併營收為新台幣7.37億元，今年首季合併營收較去年同期成長 16.5%，因受到人民幣兌美元匯率升值，以及 PVC 原料價格大幅上升使得成本增加等不利因素影響，今年歸屬於母公司業主稅後淨利 0.34 億元、每股純益(EPS)為 0.51 元。

美喆-KY 表示，受惠於歐、美地區逐步解封，加上 DIY 居家裝修需求熱絡，帶動旗下外銷代工大客戶拉貨力道持續加大、自有品牌出貨動能回升，以銷售區域來看，第1季歐洲、美洲、中國、台灣等營收比重分別為 63.75%、15.95%、5.24%與 6.17%；另一方面，集團近年積極打開 SPC 石塑地磚產品銷售力道，由於 SPC 石塑地磚具備防水、防潮、防蟲、超耐磨等優異產品特性，且兼具符合環保需求，展現 SPC 石塑地磚良好性價比之市場競爭力，進一步增添集團 SPC 石塑地磚銷售表現，第1季 SPC 石塑地磚產品銷售較去年同期成長 34.43%、占整體營收比重達 13.64%，相較於去年同期比重 11.99%來看，凸顯市場接受度持續打開之成效。

美喆-KY 指出，由於第1季仍持續面對 PVC 原料價格大幅上升、全球航運運力供需失衡等干擾，使得 2021 年第1季整體毛利率、營業利益率分別為 19%、4%,為因應原物料、匯率價格波動等不利因素，集團已針對旗下 LVT、SPC 石塑地磚全面調漲產品價格，整體效益將於第2季顯現，有助於中和外部因素影響,並挹注集團整體營運獲利能力。

展望 2021 年第2季，美喆-KY 維持審慎樂觀看法。觀察各國持續推動刺激經濟之寬鬆政策方向不變，且居家裝修風潮需求延續、商辦案源改裝需求亦隨著各國商業活動恢復而進一步提振，創造集團兩大事業良好業務接單環境，目前仍持續感受外銷代工客戶下單力道強勁，整體接單表現已較去年同期呈雙位數成長，美喆-KY 仍持續強化雙事業接單動能，且隨著新款產品的推出亦有助於提升出貨表現，有望創造未來營運良好成長動能。

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