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傳陽明本月將宣布調薪 幅度3%-5%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
陽明貨櫃示意圖。報系資料照
陽明貨櫃示意圖。報系資料照

全球貨櫃輪市場大好，陽明（2609）內部已經積極在評估調薪及加發獎金。據了解，陽明調薪的幅度也是3%-5%，根據不同的單位會有不同的幅度，5月應該就會宣布，而且有望回朔一個月。另外加發最少1個月以上獎金，預計會在6月端午節前一起發。

長榮海運（2603）去年獲利大好後，員工去年的年終獎金就最好拿到十個月，但陽明年終並沒有這麼好，所以很多拚命的陽明員工是覺得失望；不過，陽明一直在評估調薪及加發獎金，近期員工有望陸續落袋。

隨著長榮海運正式公布元月調薪3%-5%後，同樣是海運三雄的陽明，今年以來公司內部對於薪資及員工福利政策也傳出各種傳聞，據了解，5月陽明員工就有機會接獲調薪的好消息。

陽明不排除在第1季獲利公布後，增發獎金1個月以上的獎金，據了解，這個部份，傳出會在端午節附近一起發放；再加上陽明已經連續三四年都沒調薪，不排除跟進調薪3%以上，最快也會在這個月宣布。

陽明 長榮海運 端午節 薪資

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