卓越首季EPS 0.79元年增6.76% 擴教育事業版圖添動能

卓越（2496）2021年第1季合併營收1.56億元，較去年同期減少21.80%，2021年歸屬於母公司稅後淨利1,484萬元較去年同期成長5.24%，每股純益(EPS)0.79元較去年同期成長6.76%。

卓越表示，第1季正值學員寒假期間、且適逢農曆春節,為學員開課認列收入之傳統淡季，由於集團不斷深化旗下陳立教育國中、小學領域、同步拓展符合 STEAM 教育趨勢的陳立小學堂業務表現，皆於去年起陸續取得良好招生成績，不僅為集團注入未來營運成長良好基礎，亦帶動第1季教育事業較去年同期成長 1.44%，並創近兩年同期新高成績。

另一方面，憑藉陳立教育為全台最大知名連鎖教育品牌，於全台擁有共 11 間直營分校據點，且包括教材研發、優異師資團隊與線上數位學習服務系統 APP 等完整教育集團資源，再加上陳立小學堂攜手各大兒美機構、知名私立小學導入 STEAM 教育課程，有助於迅速拓展「陳立小學堂」業務合作規模並同步放大挹注教育事業營運貢獻，隨著集團整體業務集中聚焦於有獲利空間的教育事業發展，並持續針對營業成本及費用控管，帶動 2021 年第1季整體毛利率、營業利益率分別達 48%、12%,較去年同期的 44%、9%明顯精進。

卓越 2021 年 4 月合併營收5,521 萬元，主要受旗下陳立教育高三學生基數減少影響，使整體營收較3月微幅減少 6%。2021 年 1 至 4 月合併營收2.1億元，去年同期雖仍有光纖事業收入，使得累計前四月較去年同期減少 22.39%，若排除光纖事業收入來看，前四月營收仍較去年同期成長 1.47%。

展望 2021 年第2季，卓越持審慎樂觀看法。為創造集團未來營運良好發展，不僅發揮集團旗下各教育部門資源整合，將透過「直營+合盟」雙軌策略快速開發空白市場、拓展市場占有率，包括旗下陳立教育於全台擁有共 11 所直營分校據點，持續積極向下拓展國中、國小領域,由於國中、國小補教多屬區域型補習班、以鄰近學員校區為主要需求，除穩固旗下直營分校據點營運規模、透過與在地補習班合盟業務進行派師授課分潤之模式，再加上聚焦幼兒、小學 STEAM 領域陳立小學堂已與私立學校洽談全年段正式課程導入，亦與其他補教通路業者進行合盟方式「派師+教材銷售」、或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等合作計畫，有望打造教育事業良好成長引擎。

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