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不在東區、西門町 北市今年首筆億元樓店在這裡

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
東湖松本清店面，以1.37億成為北市今年總價最高樓店。圖／台灣房屋東湖特許加盟店提供
東湖松本清店面，以1.37億成為北市今年總價最高樓店。圖／台灣房屋東湖特許加盟店提供

北市今年首筆億元大樓店面出現，但不在東區，也不在西門町，而是在內湖區東湖路。

根據最新實價揭露，日系藥妝松本清東湖店店面今年3月交易，總坪數約136坪，總價1.37億元，榮登今年北市樓店王，也是今年北市第一筆交易總價破億大樓店面。房仲業指出，「松本清東湖店」今年2月剛開幕，推估知名店家承租是吸引買家出手的原因。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，北市過去億元店面多出現在熱門觀光商圈，但近年觀光人潮銳減，店面空置問題浮現，加上熱門商圈店面單價高，投報率偏低，買氣明顯下滑。

反倒是社區型商圈，由於是區域生活採買重鎮，民生依賴性極高，店面出租穩定，且總價門檻低，租金投報率若能符合期待，相當吸引包租公、包租婆長期持有。觀察北市第一季總價前5名的店面交易，即分別位於東湖商圈、安東街商圈、五分埔商圈等地。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承表示，今年首筆億元成交樓店「松本清東湖店」，位於東湖五分市場出入口，人潮多、集客效益佳，是東湖最具商機的地段，區域店面本就具有吸引力，推算該店租金應有25萬元以上的水準，換算投報率超過2%，也是主因。

另外，該店面現由松本清承租，為知名連鎖品牌，買家可長期穩定收租，又可藉由知名店家的知名度提升店面價值，因此重金收購。

陳定中指出，雖然政府頻出手控管房市，但投資人滿手現金，仍有長期置產需求，社區型商圈店面價格相對親民，許多買家不需貸款就能入手，加上租金投報穩定，成為資產族資金長期配置選擇之一，觀察北市首季總價前5名的樓店交易，即有四筆以現金買下。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

租金 房市

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