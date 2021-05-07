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印度疫情引發紡織鏈大風吹 台廠得利

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北報導

台股高檔震盪，仍有多檔紡織股逆勢創波段新高，市場預期「印度疫情」將引發產業鏈大風吹，台廠將得利。

尤其近期買盤從棉紡、化纖延伸到成衣股，儒鴻飆出天價，聚陽也來到五年半新高，市場開始關注，印度這一波疫情對成衣業帶來的影響。

印度是全球紡織業重鎮，從上游原物料到下游紡織廠，產業鏈完備，疫情愈演愈烈，影響當地工廠運作，全球供應鏈牽一髮動全身。

第一波反應的是棉紡股，主要反應印度是國際棉花主要供給國，國際棉花期現貨價格大漲，讓棉紡股水漲船高，第二波是化纖股，主要是棉花價高，成衣廠採用化纖比例增加，市場看好原料替代效應。

第三波是成衣股，因為印度不僅是棉花和黃麻生產大國，也是全球第二大紡織品暨服飾出口國，轉單效益或可成為成衣股今年可以期待的題材。

儒鴻副總羅仁傑說，對印度之外的全球成衣生產基地來說，都是正面的，亞洲成衣廠受惠程度最大。畢竟印度不僅在紡織原料扮演全球關鍵地位，成衣部分也是重鎮，印度疫情嚴峻影響當地工業活動，會加速品牌商思考是否分散原在印度生產的訂單。

尤其近年不少成衣訂單由原本中國大陸製造，改下單印度，不過在疫情衝擊下，印度大型紡織業者已無法保證能如期交貨，客戶端目前普遍庫存偏低，因此將原先在印度生產的訂單轉移到其他國家生產的需求迫在眉睫。法人預期，包括大陸、東南亞皆成為轉單受惠國，且在5、6月效益就會顯現。

印度 疫情

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