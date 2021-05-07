新北挺新創 祭群眾募資

新北市政府挺新創多管齊下，不僅設立創業空間，提供低負擔租金給創業者使用，今年繼續推出「新北群眾募資輔導計畫」，期望透過專業的群眾募資輔導過程，讓有志創業者的理念更能實現。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」今年邁入第五屆，由經濟日報主辦，指導單位為科技部，合作單位為台大創創中心，由中華開發金控、華南銀行、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、t.Hub內科創新育成基地、新北市政府協辦。即日起至5月9日（日）23時59分受理報名。

新北市副市長劉和然表示，新北市政府持續建構優質的創業環境，包括設立創業空間，提供低負擔租金給創業者使用，如「新北創力坊」、「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」等。

對於新創團隊需要的資金面支援，新北市政府也提供相當充裕的資源，除了有「創新創業及中小企業信用保證融資貸款」之外，去年更順應市場潮流，首度推出「新北群眾募資輔導計畫」，獲得廣大熱烈回響。

劉和然指出，為延續持續升溫的群眾集資市場，今年將繼續辦理「新北群眾募資輔導計畫」，以「科技與設計加值」、「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題進行公開徵件，提供專業輔導內容，包括集資策略、市場調查、素材優化製作、集資宣傳等，協助團隊一步一步成長，將創意推向市場，期望藉由創意能量刺激城市經濟提升，活絡產業發展，徵件期間自即日起至7月15日止，歡迎各界好手進行提案。

新北市政府強調，「新北群眾募資輔導計畫」期望透過專業的群眾募資輔導過程，協助創業者向社會大眾推廣產品或理念，獲得社會大眾支持，讓更多有潛力的企劃案，藉由群眾力量實現夢想，帶領新創團隊從新北往世界舞台前進。新北市政府經發局表示，本次計畫預計徵選出15組團隊，另為推廣原住民及新住民的創意產品，將保障原住民及新住民三組名額。相關資訊參閱新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw/「企業服務>創新創業>新北市群眾募資輔導計畫」，或電洽02-25860951分機13。

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