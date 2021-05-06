3D列印新技術 中友創意平台展出陶瓷3D列印展

中友百貨創意平台即日起至6月14日，展出由國立台灣工藝研究發展中心策劃的《鍛．練》工藝跨域展，共展出18套藝品。特別的是，這18套藝品全部都是利用3D列印技術，結合傳統陶藝工法及金屬鍛造所製作出來的。

藝品小至品嚐美酒的酒杯，大到花器、鼓凳，在作品上可以看到工藝或量產技術無法達到的細膩紋理，原來硬梆梆的3D列印工業，也能做出如此美麗的生活藝品。

台灣工藝研究發展中心從2019年起，開始思索如何將3D列印與傳統陶藝，以及其他媒材跨領域結合，於是啟動一場為期13週的板金工作坊，由15位參與者投入，共同研究跨域合作模式，藉由新的數位科技，讓傳統技藝升級，打破傳統工藝的技術限制。

主辦單位表示，台灣工藝研究發展中心長期致力於工藝產業傳承與創新發展，近期更是將理念濃縮成綠工藝的訴求，期待以寬容並濟的跨域方式，與其他專業共享多元共存的和諧新生態。

這次展覽集結的作品，包含工藝與工業、工藝與數位，兩種跨域歷程的展出。陶瓷3D列印則是工藝跨數位的創造，藉由參數式設計打破習慣的造型與思維，再藉由新的成形技術，縮短將作品從圖像轉化到實品的距離，加速創意試驗的效率。

值得一提的是，此次參展的成員中，陳瓊茹本身就是從事陶藝20多年的陶藝家，在陶藝界中相當活躍，在接觸到數位化的新技術時，她以開放的心胸熱情擁抱新的技術。

陳瓊茹說，在接觸陶瓷3D列印的過程中，最大的考驗還是時間。從繪製草稿一下子換成電腦建模就是挑戰，而金屬與陶瓷部分的密合度，更是吃足苦頭，好幾次被好心勸退，但是不服輸的個性迫使她拚命敲打調整，最後真的跌破眾人眼鏡，實現了原初的設計概念。

陳瓊茹提到，傳統工藝長時間養成的手感經驗，仍然彌足珍貴，現階段在3D列印技術中，仍有許多地方得靠創作者的研究與調和，不過有了新的數位技術，對於未來的發展更顯得無限寬廣，從這些作品當中，就能看出3D列印所帶來的迷人之處。

為了推廣陶瓷3D列印，台灣工藝研究發展中心將於中友百貨創意平台舉辦二場「數位工藝自造現場-陶瓷3D列印快閃體驗活動」。

參與者可以使用參數式程式，繪製屬於自己的造型，並在現場列印，觀看自己作品誕生的療癒過程，無任何電腦軟體或3D列印操作經驗者也可以報名參加。

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