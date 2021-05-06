總太將秋紅谷、米其林搬進社區 「心之所向」銷售火熱

看準北屯廍子重劃區發展潛力，總太地產(3056)深耕8年累積6,000戶銷售實績，今年延續心生活美學聚落開發主軸，150億元新案「心之所向」接力登場，不僅挑戰歷年最大量體，規劃上更將萬坪景觀搬進社區，短短一個月迅速銷售近700戶。

此外，「總太2020」進入交屋尾聲，社區Lounge Bar與榮獲米其林推薦的「紅點文旅」合作，提供住戶高品質餐飲服務，軟硬實力升級再造系列建案獨特價值。

受惠台74線奠定台中市半小時生活圈，沿線的廍子重劃區成移居熱區。根據台中市民政局統計，截至今年3月廍子里以1萬8,060人坐穩北屯最大里，10年人口快速成長近八倍；人口紅利帶動建設發展，不僅去年開設廍子國小、廍子非營利幼兒園等新校，後續還有屯區國土計畫、市立醫院BOT案等，機能利多不斷。

總太近年推案主力集中廍子重劃區，繼「心生活美學聚落」系列第一、二期「總太2020」、「總太聚作」接連締造近千戶快速完銷紀錄，最新的「心之所向」於3月底正式進場。

此案基地位於環太東路、開發面積超過1.1萬坪，住宅產品規劃24至38坪、2至3房，每坪售價22萬至25萬元，全案含店面共1,862戶，為旗下建案最大量體。

值得一提的是，「心生活美學聚落」系列建案善用大基地低建蔽優勢，規劃上保留7,800坪大範圍綠地，結合周邊5,000坪麗園公園，打造都市罕見的宜居休閒環境。

別於以往，「心之所向」導入下潛式社區公園，以秋紅谷為設計概念規劃大型地景式公共藝術，坐享自有萬坪綠意景觀，落實「讓家真正住進公園」理念，為集合住宅稀有罕見的大手筆設計。

至於建築營造方面，總太旗下甲級總太營造憑著近30年建設經驗，採用透水性鋪面增加基地透水率，且每戶每間房間、衛浴皆對外開窗。

住宅規劃則採分棟分層管理，並打造專屬APP提供即時便利的數位社區生活平台及智能櫃等生活需求，以健康並緊貼持續變動的生活模式，打造大社區獨有的居住價值。

總太地產董事長翁毓羚指出，造鎮型產品因豐富公設吸引購屋族青睞，此次「心之所向」將過去造鎮經驗結合軟實力，硬體部分規劃社區頭家IN HOUSE、社區BUS等候棧、共享廚坊、室內多功能體育場、心響民宿、寶貝跑酷放電場與五感體驗遊戲場等42項樂齡公設。

除了自住族群、小家庭兩大主力客群，近期也吸引不少退休族及外籍人士購買自住，甚至有北客置產做度假宅使用，目前公開銷售已近700戶。

近期剛完成交屋的「總太2020」，則有榮獲2020台中台北米其林唯一推薦設計旅店「紅點文旅」進駐社區Lounge Bar，以「RedDot Living」生活美學理念為出發點。

翁毓羚表示，社區不僅推出以「回家吃飯」為目標的輕鬆烹飪計畫款待住戶，還引進台灣在地品牌「茶籽堂」、家居品牌「FERN ONLY只有蕨」等品牌生活選物，既貼心實用且價位實惠，滿足住戶生活採購所需。

面對營造成本節節上升，翁毓羚坦言十分憂心，並要求內部成本控制單位，每天監控原物料與造價成本變動，時時示警以作好隨時封盤的準備。

「每坪營造成本超過三成漲幅，讓多數建商大喊吃不消！」翁毓羚說，搶工缺工問題也在科技業大舉設廠之際不見改善，這波市場成本急漲，即使在政策調控等人為操作下，仍似乎無力回天，未來情況可能還會更嚴峻。 150億元新案「心之所向」不僅挑戰歷年最大量體，更將萬坪景觀搬進社區。記者宋健生/攝影

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