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4月房市風向球平盤亮出黃藍燈 但…房價還是繼續漲

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，4月分數來到37.2分，較3月份（37.7分）減少0.5分，對應燈號則維持黃藍燈，已連續十四個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，僅新成屋供給量分數下滑，預售屋推案量、報廣量、來人與成交組數等四項分數持平，只有議價率一項分數上升。

住展雜誌研發長何世昌表示，在政府重手打房之下，買氣未來進一步擴張，短期內房市仍未能跨越綠燈門檻，但營造成本高漲而建商反映在售價上，因此只有價格仍不受影響、穩健上揚。

由於4月為傳統旺季，預售屋推案量約8百多億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-萬華「中正誠閱」、文山「自慢藏」、南港「擎天森林」、新北市-板橋「達永冬慶」、「兆璞開禧」與「永翠漾」、土城「綠見竺」、永和「和峰」、鶯歌「金鶯廣場」、五股「天空之邑」、桃園市-中壢「潤隆國家大院」、桃園「福鄉心匯」和「昭揚天濤」、八德「麗寶Fika」、新竹市-北區「家益大舜NO.3」。

4月新釋出的成屋案則縮減至約2百多戶，單一案量逾15億元以上的指標案掛蛋。

建案一波波推出，而價格是不斷墊高。北台灣各縣市平均議價率再度縮小，4月新建案議價率概估值約11.5％，因此單項分數再往上升。北台灣各縣市中，以台北市平均議價率約13.5％最高，而宜蘭縣約7％最低。

接著，看到關鍵的市況；4月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數為42.6組／週，較3月（40.1組／週）增加2.5組／週。雖然來人量續增，但並非整體現象；增加的關鍵是近期開賣的中、大型建案多，這類建案開賣初期屬於來人量較多的蜜月新鮮期，貢獻大量的來人組數。

例如板橋指標案「達永冬慶」，將接待中心與傳統工藝結合，打造成「消失製造所」，奇特創意讓接待中心變成打卡景點，每週來人量居北台灣之冠。但若扣除新案，舊建案的來人量則是明顯減少的，減幅約10％～15％左右。

另，4月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數為3.2組，較3月（3.1組／週）微增0.1組／週。4月新建案銷售狀況不錯，而舊建案週來人組數雖減少，但在打房氛圍下願意至接待中心看房子的民眾誠意度高，所以舊建案成交比普遍很高。

建案 預售屋

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