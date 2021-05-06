「台塑四寶」預警：石化品價格最高峰已過

印度疫情惡化、美國德州石化產能逐漸復原，加上今年以來各項石化品價格飆漲後，部分中下游客戶無力轉嫁高價原料成本，開始出現買盤縮手，「台塑四寶」今天預警，這波石化品價格飆漲的最高峰可能已過，包括台塑（1301）、台化（1326）都保守預估5月營收將比4月持平或小幅下滑，且6月營收可能走低。

不過這只是石化原料價格過度衝高後回到正常水準，整體石化市場行情仍位居高位，台塑四寶一致維持第2季營收將比第1季大幅成長的看法，且由於4月營收略優於預期，台化內部對於第2季展望的預估值甚至比原先還略微上修。

「台塑四寶」今天透過書面方式，進行最新業績說明。展望後勢，台塑董事長林健男提醒，新興市場疫情惡化，多國封城再起，不利石化產品需求增長，其中以印度疫情最為嚴重，單日確診人數一度突破40萬人，創全球紀錄，目前已有近十個邦宣布封城；印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等東南亞國家疫情也有增溫跡象，如果全球疫情無法有效控制，恐拖累全球經濟復甦步調。

其次，石化原料價格經過去年底到今年初的大漲之後，以台塑產品為例，包括PVC、AN現在價格都創下歷史新高，由於上漲速度過快，亞洲下游加工廠無法轉嫁成本，許多廠商紛紛採取減購或降產方式因應，開始出現買盤縮手，部分石化品價格已往下修正。

雖然台塑部分工廠歲修結束恢復正常生產，5月開工率94％，高於4月88％，產銷量增加，但由於產品價格回檔，台塑預估5月營收將與4月相當。且展望6月，由於2月德州冰風暴的影響將逐漸消除，先前停工的美國石化產能將逐漸恢復出口，會影響到亞洲的石化產品行情，台塑預估6月營收會低於5月。

台化副董事長洪福源也提醒，高價的石化原料價格，以及倍數上漲的海運運費，已經排擠到下游廠商的獲利，整體市場氣氛轉為觀望。另外像是控制晶片短缺，包括汽車和家電業出貨都受到牽連，連帶也會影響到相關的石化原料需求。台化預估5月營收將略低於4月。

僅南亞（1303）因為聚酯產品受惠下游加工絲業銷售能見度佳，加上部份訂單因船運因素延至5月交運，預估5月營收仍會比4月 小幅成長。

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