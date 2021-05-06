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搶挖「地下室客層」 桃園出現17坪迷你透天建案

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

最新市調指出，打房陰霾籠罩下，4月推案量、來人與成交量均持平，不再上升，但房價仍不受影響，穩健上揚。 為了降低首購購屋門檻，挖出購屋能力有限的「地下室客層」，業者積極推出迷你宅搶市，桃園近期更出現總建坪僅17坪的迷你透天厝，

個案位於桃園楊梅，案名「寶鴻澄家」，規畫17~61坪透天住宅。案場人員表示，17坪的透天，一樣是2樓半，為一房一廳一車位設計，總價約318萬，目前尚未售出。

住展雜誌公布最新住展風向球，4月分數來到37.2分，較3月減少0.5分，房市燈號維持黃藍燈，已連續14個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，僅新成屋供給量分數下滑，預售屋推案量、報廣量、來人與成交組數分數持平，議價率分數則是上升。

住展雜誌研發長何世昌表示，建案一波波推出，價格仍不斷墊高。北台灣各縣市平均議價率再度縮小，4月新建案議價率降至11.5％，因此單項分數再往上升。北台灣各縣市中，以台北市平均議價率約13.5％最高，宜蘭縣約7％最低。

4月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數為每周42.6組，較3月增加2.5組。雖然來人量續增，但並非整體現象；增加的關鍵是近期開賣的中、大型建案多，這類建案開賣初期屬於來人量較多的蜜月新鮮期，貢獻大量的來人組數。

例如板橋指標案「達永冬慶」，將接待中心與傳統工藝結合，打造成「消失製造所」，奇特創意讓接待中心變成打卡景點，每週來人量居北台灣之冠。但若扣除新案，舊建案的來人量則是明顯減少的，減幅約10％～15％左右。

另外4月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數為3.2組，較3月微增0.1組／週。4月新建案銷售狀況不錯，而舊建案週來人組數雖減少，但在打房氛圍下願意至接待中心看房子的民眾誠意度高，所以舊建案成交比普遍很高。

何世昌指出，雖然目前政策面對房市不利，但今年台灣經濟成長動能強勁，所帶動的龐大購屋需求仍值得期待；尤其是相對低總價的首購市場，仍是北台灣建商搶攻的主要目標。

他表示，在打房抑制之下，目前市場上投資需求快速冷卻。不過，因國際原物料價格大幅上漲，預料通膨疑慮會升高，未來「置產抗通膨」的需求可望轉熱，成為房市進一步上揚的墊腳石。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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