快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

累積財富的必修課程—臺大「投資理財精修班」優惠中

文 / 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

金融局勢瞬息萬變，惟有具備正確的理財觀念和分析的能力，學會用最聰明的策略做最有效的投資，才能讓小資變大富。國立臺灣大學進修推廣學院將於110年6月22日每週二晚間起開辦「投資理財精修班」課程，邀請臺大國際企業系所林修葳教授親授，利用每次三小時實用導向的課程，以應用型個案與實例為題，為學員們介紹各項金融工具、並分析錯誤投資觀念，帶領大家探討企業與家庭長短期投資規劃與風險管理。

林修葳教授是美國史丹佛大學商學院博士，專業領域包含國際財務管理、管理會計、財務報表分析、財務金融創新、金融機構風險管理、財務會計等。林教授在臺大進修推廣學院開設的金融理財類課程屢獲好評，修讀過的學員反映其授課方式淺顯易懂，且總是不吝為各位解惑，期讓有心學習者瞭解如何選擇適合自己的理財方式與商品，即使沒有投資學的專業經驗背景，也能建立正確投資觀念，提昇財富管理能力。

臺大進修推廣學院開辦的「投資理財精修班」共計八堂課，每週都包含不同單元的課題，從分析各種投資工具、個股、基金，到因應整體產業環境變化的方式皆涵蓋在內。選擇投資自己學習如何正確投資，正是開啟成功道路的第一步。110年6月1日前完成報名繳費者，還可享有早鳥優惠。更多課程訊息請捜尋【臺大推廣教育網 】研習課程(財務金融)或洽詢(02)2362-0502。

「投資理財精修班」

相關新聞

台中老戲院地下室一坪10萬求售 專家搖頭揭中區滄桑

台中中區萬代福電影城地下室近日求售，總面積145坪，開價1500萬元，一坪約10萬元，看似便宜，不過，房仲業者卻不看好。...

陳國清：貨櫃航運股才是傳產漲價股最佳女主角

陳國清表示，觀察最近三天外資期貨空單回補的情況，因為外資從14,000多點往上空單大增，又加上近期持有的電子股大跌，電子...

傳陽明本月將宣布調薪 幅度3%-5%

全球貨櫃輪市場大好，陽明（2609）內部已經積極在評估調薪及加發獎金。據了解，陽明調薪的幅度也是3%-5%，根據不同的單...

不在東區、西門町 北市今年首筆億元樓店在這裡

北市今年首筆億元大樓店面出現，但不在東區，也不在西門町，而是在內湖區東湖路。

印度疫情引發紡織鏈大風吹 台廠得利

台股高檔震盪，仍有多檔紡織股逆勢創波段新高，市場預期「印度疫情」將引發產業鏈大風吹，台廠將得利。

新北挺新創 祭群眾募資

新北市政府挺新創多管齊下，不僅設立創業空間，提供低負擔租金給創業者使用，今年繼續推出「新北群眾募資輔導計畫」，期望透過專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。