品項、貨源都相同，一家公司倒閉、一家業績翻倍...關鍵只差在這個細節

摘要 1.如果放任環境中的不良因子存在，負面效應就會透過「破窗理論」不斷擴大，最後演變成災難。 2.以企業管理而言，如果沒有立即糾正員工犯下的小錯，就容易誘使其他員工也犯下同樣錯誤、甚至逾越更嚴重的界線。 3.兩家廠商明明供應同樣貨品，最終一家倒閉、另一家卻能業績翻倍，原因就只差在「保持整潔」。如果公司環境凌亂，就會帶來連鎖反應，進而帶來品質、效能、安全面的下降。

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什麼是「破窗理論」？（Broken Windows theory）

「破窗效應」，是犯罪學者威爾遜（James Wilson）與凱林（George Kelling）共同提出。

他們發現，在一棟有破窗的大樓，如果窗戶沒有即時修繕，會有更多破壞者把窗戶打破，甚至闖入大樓，意圖偷竊或縱火，犯罪因此持續擴散。

因此，如果放任環境中的不良因子存在，負面效應就會不斷擴大，最後演變成災難。

「破窗理論」給管理者的啟示

你是否也經歷過，小學、國中乾淨的桌椅到學期末還是依舊乾淨，一旦桌椅上有了塗鴉，不久後，桌子上也會充滿修正液、奇異筆寫的塗鴉？

這告訴我們，當一個小問題不解決、小缺點不改善，可能帶來更多的問題。

以企業管理而言，如果放任員工犯下的小錯誤、沒有立即糾正，也讓其他員工感受「暗示性的縱容」，接著引發從眾心理，誘使員工犯下同樣錯誤、甚至逾越更嚴重的界線，最終導致公司價值觀扭曲，企業文化遭破壞。

若以個人而言，即使小毛病看似無傷大雅，我們也要去盡力改善。因為有時搞砸人生的，可能都不是大事，而是一些不痛不癢的缺點，不起眼的小奸小惡也可能成為改變大局的關鍵。

身為管理者，該怎麼預防破窗效應？以下4原則能幫助你防範、即時修補。

1. 超前部署，預防第一個打破窗的行為

對於可預知的不良行為，管理者應明定規範，必須經常、不斷地對員工進行宣達、教育、再三叮嚀，展現公司對這些價值的重視，讓員工心態從根源改變，養成良好的習慣和行為。

2. 及時修好第一扇窗

發生錯誤時，避免破窗效應蔓延，最好的辦法就是「及時修好第一扇窗」。在日常管理上，務必及時矯正和補救正在發生的問題，克服從眾心裡，堅決予以制止。

3. 修窗時要「小題大做」

為了展現公司對維護規則的重視，管理者要適時「小題大做」，加大處罰力度，才能有效防止事情重蹈覆轍，積重難返。

4. 要有處置的勇氣

許多主管在糾正員工小毛病前，擔心會被下屬貼上「龜毛」、「囉唆」等標籤，而選擇睜一隻眼閉一隻眼。但，必須換角度想，如果連小事員工都無法遵守，就很難期待員工會遵守工作SOP、做出零缺點的產品。

「破窗理論」有哪些實例？

1.公司保持「整潔」竟是賺錢的關鍵？

企業知名財務顧問郝旭烈在《商業獲利思維課》提及，他曾任職台積電時，參訪一家外包廠。

沒想到，一進庫房就油漬味撲鼻、層板上的原物料標示混亂、紙箱也零散在倉著周圍。

果不其然，兩個月後該公司就因財務危機倒閉。而後，有新廠商接手倒閉的工廠，才短短半年，業績就成長2倍，且從沒發生退貨或重大瑕疵。

他一踏入工廠，瞬間明白為何這兩間廠商的表現差異如此之大：每個貨架都像閱兵大典，整齊排在貨架上，且還會根據使用頻率、重量大小、拿取難易程度做最有效率的安排。

原來，光是公司是否乾淨整潔的這個細節，就會帶來連鎖反應，進而帶來品質、效能、安全方面的提升，「乾淨是可以賣錢的。」

在日本，也有一種稱作「紅牌作戰」的管理方式。

企業將有油污、不乾淨的設備貼上具有警示意味的「紅牌」，將藏污納垢的辦公室和車間死角也都貼「紅牌」，敦促員工迅速改善環境，營造舒爽有序的工作氛圍。

2.業務為什麼上班都要穿西裝、打領帶？

許多管理者都是生活細節做起，無形中會避開許多風險和損失。

立本台灣聯合會計師事務所副總經理吳育宏舉例，他曾至斯里蘭卡時，一位商人桌上文件和文具的陳列井然有序。

該名商人告訴他，雖然他經營的是小事業，但希望生意往來的大小事都按部就班，無形中會避開許多風險和損失。

例如，人為疏忽導致信用狀的內容稍有瑕疵，曾經讓他損失數千美元。所以從辦公桌的細節做起，是讓他處事更謹慎的一種方式。

而業務員必須注重襯衫、領帶、皮鞋的整齊清潔，從這些小地方傳達專業形象給客戶。這也就像破窗理論，如果在客戶面前丟三落四，就難讓人信服你的專業度。

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