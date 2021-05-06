投資最重要的事！精準眼光啟動型男高績效人生

巴菲特曾說:「如果你不願意擁有一支股票10 年，甚至不必考慮擁有它10分鐘。」説明值得長期持有的，才是有價值的好東西。在現今劇烈變動的局勢中，什麼樣的東西值得長期持有? 隨著疫苗上路，《富比世》雜誌建議2021投資人可以多關注製藥業、旅遊業、餐飲業的股票趨勢，此外，面對無法預測的未來，準備足夠的儲蓄跟投資一樣重要。至於去年一路上揚的科技股，已成長放緩好一段時間，加上各國反科技巨獸的法案頻頻出籠的力道，分析師預測2021不是科技股的好年。

▲《富比世》建議2021投資人可多關注製藥、旅遊、餐飲業的股票趨勢。 圖／Dean Wu提供

科技股成長趨緩，但科技產品不能少儘管科技股看起來不是2021的主力，但日常生活中的科技產品還是不能少，與其一路追高，不如把精準投資眼光實踐於日常，投資自己、入手值得長期持有的商品，展現俐落有型的菁英形象，吸引機會主動找上門！

▲投資股市也要投資自己！打造俐落有型的菁英形象，才能吸引機會主動找上門。 圖／Dean Wu提供

刮鬍刀界的保時捷！德國Braun百靈頂級德製9系列 音波電動刮鬍刀你是否曾用過便宜的刮鬍刀？別說刮不乾淨了，還可能刮傷皮膚，花費許多時間卻無法達成自己的目標，那種「阿雜」的感覺，體驗過一次就夠了！選擇刮鬍刀，一定要耐用、好用，外加清潔容易，才能省時、省力、省下再買另一支新刮鬍刀的錢。德國Braun百靈推出顛峰之作──頂級德製9系列，與眾不同的使用體驗，讓人一試就「回不去了」！

▲刮鬍刀一定要耐用、好用，才能省時、省力、省下再買新刮鬍刀的錢。 圖／Dean Wu提供

來自德國的頂尖工藝，在 2014 年時獲得「設計界的奧斯卡」Red Dot 紅點設計大獎肯定，極簡主義打造經典永續質感，加上百靈刮鬍刀原本就是殿堂級的品牌，因此被網友喻為「刮鬍刀界的保時捷」，一支德國Braun百靈9系列在手，自信和帥氣度立刻升級！

▲德國Braun百靈9系列機能與質感兼具的設計，搭配尖端科技，值得對生活品質有所堅持的男士收藏。 圖／Dean Wu提供

百年品牌顛峰之作，簡約設計連Apple也跟風想到德國Braun 百靈，不僅會想到德國製造的好品質，簡約出色的外型兼具實用機能，也是德國Braun 百靈的一大亮點。德國Braun 百靈家電產品相當多都出自工業設計大師 Dieter Rams之手，就連現在被時尚迷奉為圭臬的Apple品牌，其簡潔時尚的設計語彙便是受到Dieter Rams過往的作品所啟發，可見Dieter Rams的設計歷久彌新，經得起時間考驗。適逢2021是德國Braun 百靈100周年慶，9系列音波電動刮鬍刀展現了百靈經典不敗的設計功力，相信數十年後，都依然會是紳士們最引以為傲的生活夥伴。

▲德國Braun百靈顛峰之作頂級奢華9系列，被喻為「刮鬍刀界的保時捷」。 圖／Dean Wu提供

脫穎而出的創新科技，打造全方位個人化頂級刮鬍體驗德國Braun百靈9系列電動刮鬍刀，採用創新32位元智能晶片科技，比你更懂你的鬍鬚，能夠自動偵測鬍濃密度與膚況，調整刮鬍動力；同時還搭載超高速諧震音波科技，每分鐘4萬次交叉修剪，更輕柔、更高效！

頂級智能音波刮鬍刀，硬體工藝更超群！提供4+1獨立刮鬍元件套組，配上10種方向靈動刀頭，全方位零死角順滑貼合，輕鬆解決長短鬍鬚，連弧度較大的頸部與下巴等難搞部位都不成問題，鼻子下方或其他死角也能一次KO，讓你不費吹灰之力、舒服地把鬍子「刮乾淨」，輕鬆打造全方位個人化頂級刮鬍體驗。

▲4+1獨立刮鬍元件套組，10種方向靈動刀頭，全臉刮鬍零死角。 圖／Dean Wu提供

省時就是賺錢，快速高效的生活夥伴！現代人最貴的就是時間。除了刮鬍要講究高效省時，刮鬍刀的日常清潔和充電，當然也不能浪費時間！德國Braun百靈9系列只需充電5分鐘即可完成一次刮鬍，充飽電後擁有60分鐘超強續航力，相當於每月只需充電一次。

後疫情時代，不只清潔，更要99.9％除菌！- 智慧全自動清潔座每天用在臉上的產品，有定期清潔消毒嗎？除了享受頂級9系列高規格的工藝，別忘了選購帶有「智慧全自動清潔座」的型號(9395cc)，除了充電，還有自動清潔、除菌、潤滑和快速烘乾等功能，只要輕鬆一鍵，就能每日如新，天天享受刮鬍刀乾淨光滑的觸感，是你最忠實又高效的生活夥伴！

▲智慧全自動清潔座，除了充電，還有自動清潔、除菌、潤滑和快速烘乾等功能。輕鬆一鍵，每日如新。9395cc以「打造恆久遠產品」的設計精神，指紋不留痕的質感亮面，展現百年工藝技術。 圖／Dean Wu提供

10年後，你不會後悔的選擇！精準投資，就從選擇德國Braun百靈9系列開始！入手一支頂級刮鬍刀，如同投資自己的未來，不僅讓人從內而外散發自信光彩，神清氣爽的做出正確的決策，還能改變現在的生活，把一件小小的日常瑣事變得更有意思，為每個早晨創造更好的開始，盡情享受充滿設計感、高品味的理想生活。

一支好刮鬍刀值得長期持有，相信德國Braun百靈9系列是陪你力拼下一個十年的最佳戰友，也是10年後，你絕對不會後悔的選擇！

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