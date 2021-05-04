邑昇Q1 EPS 0.8元 近六季最佳

邑昇實業（5291）於今（4）日公告，董事會通過2021第一季財務報告，今年第一季合併營收3.28億元，營業利益4,255萬元，稅後淨利3,062萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.80元，優於去年第四季的0.49元與去年同期的0.35元，為近六季高點。

該公司表示，今年以來受惠於各領域PCB拉貨動能重啟，加上LED自行車燈出貨持續暢旺，接單不暇，今年產能已全部滿載，全年營運樂觀看旺。

第一季邑昇兩大事業營收占比分別為PCB七成、LED自行車燈三成，其中PCB事業在農曆年後需求強力回補，包括工業電腦、工控、醫療、車用等高利基型應用領域出貨暢旺，而邑昇在去年疫情期間，採取穩定採購及積極備庫政策，目前原料庫存水位充足，因此公司不但不受電子供應鏈普遍存在缺料問題的影響，更在第二季初策略性調升產品售價，反應近期原物料上漲的成本。

展望2021全年，該公司表示，從目前在手訂單與市場需求來看，樂觀今年營運將持續看旺，在PCB事業方面，隨著疫情時間拉長，工控、工業電腦等接單狀況明顯回溫，加上原物料、零組件價格上漲，亦推升下游客戶的拉貨動能。此外，全球自行車市場版圖擴張仍看不到盡頭，需求動能強勁，帶動周邊產品，包括LED車燈接單不暇，下半年為出貨旺季，產能已滿載到年底，再加上邑昇積極布局e-bike海外市場，將有助公司營運規模再成長。

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