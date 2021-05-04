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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

國籍船舶管理績效卓著 東京備忘錄白名單排名大躍進

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
國籍船舶適航性管理績效 榮登東京備忘錄（TOKYO MOU）白名單。　圖／航港局提供
國籍船舶適航性管理績效 榮登東京備忘錄（TOKYO MOU）白名單。　圖／航港局提供

交通部航港局表示，東京備忘錄組織（TOKYO MOU）於上週五（4月30日）公告2020年度各國船舶適航性管理績效，國輪在航港局偕同財團法人中國驗船中心及國籍航商業者共同努力下，不僅連續四年榮登東京備忘錄「白名單」行列，本年度排名更在TOKYO MOU 公告40國白名單國家中，由去年的第19名大幅進步至第13名，同時我國驗船中心（CR）於認可機構之評比亦仍持續維持「高表現度」（第11名），表現更超過3家國際船級社協會（IACS）的會員，有此績效是政府、驗船中心及航商共同努力的成果。

航港局局長葉協隆表示，我國持續關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保議題，針對國籍船舶之適航性管理績效持續加強控管，透過定期輔導、查核高風險國籍船舶及ISM績效表現度為「低」或「非常低」之管理公司，每年偕同財團法人中國驗船中心、航商業者執行「強化國輪管制檢查作業」，在各方的合作下，即使我國非屬東京備忘錄之會員國，仍持續維持東京備忘錄白名單之列，提升本國國籍船舶競爭力。

航港局表示，未來，航港局將持續滾動檢討國籍船舶檢核機制，扮演好良好海運經營環境服務者的角色，強化我國籍船舶航行安全，提升我國海運競爭力。

東京

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