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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

南山人壽首創女性專屬保單「美力相守」挺女力

撰文 / 華國玉

南山人壽產品精算暨數據管理資深副總經理陳維新(左三）、抗癌鬥士部落客米娜（左四）與服務合作廠商共同出席記者會。 圖／南山人壽提供
南山人壽產品精算暨數據管理資深副總經理陳維新(左三）、抗癌鬥士部落客米娜（左四）與服務合作廠商共同出席記者會。 圖／南山人壽提供

國內第一份女性專屬的癌症外溢保單上巿。南山人壽3日發表「美力相守—女性癌症新商品服務計畫」，首創女性專屬的癌症外溢保單，並串聯「健康─治療─休養期」等服務，提供女性最有溫度的保障及呵護。

根據衛福部2021年最新公布的報告指出，台灣2018年平均每10分46秒就有1人因癌症死亡，相較10年前快轉近3分鐘；癌症已連續長達38年(截至去年)蟬聯國人十大死因之首。

南山人壽也從公司內部針對「女性癌症投保行為與理賠現況」之大數據分析結果，發現女性投保癌症相關醫療保障商品之滲透度將近七成，女性癌症理賠發生率最高為乳癌；首癌中女性特有癌症即占比近半、雖然癌症險滲透度高達近七成，以乳癌重症為例，平均花費可能高達新台幣92萬元，尚不包含額外照護費用、收入補償金額等。

南山人壽認為隨著近年保險價值的轉型，保險的核心價值已被重新定義：「從過去被動的財務補償，往前延伸事前風險預防」；因此，南山人壽今年初召募800名對於健康險銷售績優的業務人員做為首波種子，積極開發新式的保險商品，向外串接服務資訊、導入「服務賦能」概念。這次商品即是南山人壽擘劃「健康守護圈」藍圖的首發之作。

「美力相守癌症定期健康保險」 (20HTSC) 三大特色:雙重外溢獎勵機制!每年最高享12%現金回饋，雙重鼓勵保戶自主健康管理、保障更Strong!20年期定期險設計，女性好發癌症提供額外給付，每投保單位合計最高給付120萬，並對應於「健康─治療─休養期」等不同體況歷程所需要，串聯最適合的需求服務。

南山人壽近年來商品的開發設計「積極導入外溢獎勵的機制」、「健康促進連結五項主要健康指標」，鼓勵保戶培養健康的觀念與行為，讓商品的價值超越理賠的侷限、增加更多附加價值。

客戶服務中心0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢http://www.nanshanlife.com.tw

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