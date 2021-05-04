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國產車 挺過缺料考驗

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

後疫情時代，車市需求強勁，但產線卻跟不上，再加上海運變數多，更使台灣車市呈現供不應求的局面，愈是供應不足，買氣愈旺，不只是國產車全面成長，進口車也只有「嚴重缺車」的賓士衰退。

不過即使車用晶片短缺是普遍現象，國產車仍在這一波缺料考驗下，獲得相對有利地位，和泰車、裕日車、中華車幾家國產車廠仍舊擠出大量新車，維持穩定市占率。缺車最嚴重的福特，同樣擠出2,442輛的規模。

相對之下，歐系車缺車最嚴重。賓士與BMW普遍都是訂車後等待數個月才能交車，今年豪華車市場幾乎是誰家有車、掛牌數就高的特殊現象。

車廠指出，汽車供應的變數相當多，車用晶片短缺只是其中一個問題，生產線無法全能量產也是一個問題，另外，海運則是另一個考驗。

車廠私下打趣，長榮抵擋了為數可觀的新車來台，還有大量的零組件因此物流卡關，也嚴重影響新車的產出，讓台灣車市缺車的問題雪上加霜。

因為海運的問題，原本全球布局的供應鏈具備競爭力，但經歷愈多海運運送的供應鏈，斷鏈的就愈嚴重，這也是近期國產車相對有利的背景。

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