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車市火 4月掛牌數勁揚23％

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
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台灣車市4月掛牌數37,901輛，比去年同期增加23%，前四月掛牌累計15萬9,476輛，也較去年增加18.2%，創下16年來歷史同期新高。

展望5月，車市龍頭車廠看相當樂觀。和泰車表示，展望未來，考量國內經濟環境維持穩定，消費者信心指數成長至77.68點，若國內疫情仍有良好控制，加上沒有晶片及相關零組件的重大負面影響下，預期5月份車市將可延續近期買氣，全月總市場預估為38,000輛，年增13%。

業界分析，4月車市掛牌數37,901輛，雖比和泰車上月初預估值少約1,000輛，但主要是一些進口品牌船期延誤，仍在統計的誤差值內，如賓士、福斯都因此而飽受缺車之苦。若以市場的銷售表現看，大致符合預期。

和泰車表示，4月車市受惠於國內景氣持續穩定升溫，加上各車廠逐漸加大促銷優惠，有效刺激出購車需求，總市場量年增23%，創下台灣近16年來4月歷史同期新高紀錄，而次高則為2005年的4月，也有39,461輛。今年前四月合計總市場累計登錄159,476台，年增18.2%。

和泰車指出，旗下COROLLA CROSS持續熱銷，4月領牌3,184台，占國產休旅車將近四成。自去年10月上市以來，連七個月稱霸全車種及休旅車的銷售冠軍。銷售神車之一到RAV4，4月領牌台數為2,098台，亦成功推升整體品牌銷售量。LEXUS 於4月登錄1,702台，年增8%，以SUV車款NX、UX、RX最受消費者青睞。

4月車市各品牌的掛牌數幾乎決定於新車供應台數，除了賓士供車嚴重不足，較去年衰退14.5%之外，各品牌全面較去年同期成長，福特2,442台年增率達46.1%，即使是缺車仍繳出亮眼成績，除此之外馬自達年增率達到六成，BMW年增44.2%。

和泰車、裕日車與本田也有二成左右的成長動能，顯示車市需求依然強勁。

福斯休旅The new Tiguan自上市以來已累積超過1,500張訂單，而性能休旅王者The Tiguan R更獲得350張訂單，不過接單雖旺，Tiguan卻要三個月才能消化訂單，供車不足是目前最大的困擾。福特的Focus與Focus Active都嚴重缺車，為了留住訂單，若遇候車逾三個月，交車後提供車主新車六年原廠保固，這也是嚴重缺車下的對應辦法。

車市 和泰車

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