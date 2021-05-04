NBA灰熊隊老闆 傳砸5.7億買琢白

信義區頂級豪宅「琢白」傳獲NBA灰熊隊老闆、美國科技大亨佩拉（Robert Jacob Pera）青睞，以現金5.7億元買下25樓戶，推升今年豪宅交易總價新高紀錄。業界指，若果為真，則屬台灣少數「真外資」買豪宅的個案，有指標意義。

今年2月，琢白即傳有神秘客砸5.7億元買下25樓戶、288.44坪，單價215萬元，且全為現金交易，從謄本資料顯示，僅可見為「羅姓自然人」。但近期市場盛傳，該名買家身分，正是NBA曼菲斯灰熊隊老闆佩拉。

不過，詢及「琢白」的建商大陸建設，僅說「不方便透露客戶的機密與個資。」業界認為，此案雖涉及個資而難以證實，但市場言之鑿鑿，似非空穴來風。

佩拉是1978年生，且與台灣甚有淵源，他原為蘋果工程師，後離開蘋果自立，2005年創立網路通訊公司，並將研發總部設在台灣，2011年成功在那斯達克（Nasdaq）掛牌，2012年成為NBA曼菲斯灰熊隊老闆，保守估計其身價逾180億美元，可能是台灣最有錢的豪宅主人。

特別的是，佩拉在2019年首度進入富比士富豪排行榜，名列215名，今年更擠進全球百大富豪，若單論財富，他甚至比鴻海集團創辦人郭台銘還富有。

從特定謄本資料顯示，上述建案的買家為「羅姓自然人」，而且身分為外籍人士，購入豪宅全額採現金支付，無貸款。業界人士笑稱，原來羅姓自然人就是「羅伯特」（Robert）。

佩拉年輕多金，據傳，也與台灣藝界多所交流，而與藝人黃立成及黃立行兄弟有交情。

商品推薦