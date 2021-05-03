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公辦都更添新案 南港玉成段公告招商

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

都更國家隊再推新案，台北市南港玉成段公辦都更案今（3）日起正式公告招商徵求出資人，以權利變換方式開發，預期全案投資總額約18億元。本案將於下周舉辦招商說明會，預定於8月3日截標。

國家住宅及都市更新中心表示，這次推出的南港玉成段，基地位置接近台北捷運昆陽捷運站，距離捷運站僅僅300公尺，大眾交通運輸系統便捷；就生活機能方面，本案緊鄰南港公園、東新陂等綠帶資源，基地本身形狀方正、以全街廓開發，建築規劃設計彈性大。

國家住都中心表示，此案也位於台北市門戶計畫的重要地段，未來另加以配合東區門戶日漸型塑的重大公共設施，未來發展潛力無窮，期望能為周邊地區及社區，注入都市生活風格的新氣象。

有關都更案所涉及的產權議題，國家住都中心指出，本案基地權屬單純，高達94%都屬於國有土地，而且在私地主的部分，更是全數同意參與，住都中心在協調過程中，亦積極逐戶拜訪與溝通協調，整合公私地主意見及需求，讓未來推動都更作業更加順遂。

國家住都中心表示，本案由國家住都中心擔任實施者，公開徵求出資人，以權利變換方式開發，全案投資總額約達18億元，招商作業將採一次申請、二階段審查方式辦理評選，歡迎廠商領標參加。

有關未來招商評選的重點，國家住都中心指出，期望透過建築設計及環境規劃，創造具指標性的社會住宅，與集合住宅建築相互融合，設計優質的帶狀開放空間、提供敦親睦鄰設施，以基地開放空間串聯周遭鄰里，回饋地區所需。

國家住都中心表示，為鼓勵出資人提出更符合的出資計畫書，本案採綜合評選，期能留給建築師及廠商充分發揮創意及想像的空間，透過都市更新打造世代友善的混齡居住環境。

公辦都更 都市更新

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