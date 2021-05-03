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伯爵推出全新腕錶維護計畫 將延長保修服務為八年

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
瑞士頂級珠寶及腕錶品牌伯爵（Piaget）推出全新「Piaget Care」腕錶維護計畫，所有腕錶作品的全球保修期，將從兩年延長至八年。伯爵／提供
瑞士頂級珠寶及腕錶品牌伯爵（Piaget）推出全新「Piaget Care」腕錶維護計畫，所有腕錶作品的全球保修期，將從兩年延長至八年。伯爵／提供

瑞士頂級珠寶及腕錶品牌伯爵（Piaget）推出全新「Piaget Care」腕錶維護計畫，所有腕錶作品的全球保修期，將從兩年延長至八年。

「Piaget Care」腕錶維護計畫將全球保修期延長至八年，可確保每一枚時計作品均具備品質和工藝；已擁有伯爵腕表作品且其仍在保修期內的客戶，可根據需求延長保修期至八年。

全新腕錶維護計畫已於4月27日推出，不僅會延長腕錶的保修期，還將於店中推出一系列免費的個性化訂製服務。同時伯爵官方網站也將上線更多關於品牌腕錶保養和服務的相關內容。

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