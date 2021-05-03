全家推少添加潔淨標章 成首家獲遠見CSR社會創新獎超商

全家便利商店（5903）今年以「吹起 Clean Label 食物少添加風潮」核心思維，獲2021年第17屆《遠見雜誌》企業社會責任（CSR）獎社會創新組楷模獎，其中「帶領食品業轉型的產業創新」、「推廣潔淨標示的行銷創新」兩大創新作為備受肯定，為首間獲得社會創新肯定的零售通路企業。

遠見CSR今年參賽件數達236件，經評審團選出40座獎項，勝出率僅16.9％。而「社會創新組」為遠見CSR獎今年首度新增的傑出方案組別，經兩階段評選，全家便利商店「吹起 Clean Label 食物少添加風潮」脫穎而出。

全家便利商店永續發展委員會主任委員李建興表示，本次獲獎「Clean Label食品少添加」專案，透過「產業創新」和「行銷創新」兩大模式進行革命，觀察台灣外食族比例甚高，消費者想要吃得更健康的需求，自2018年率通路業界之先，引進歐洲食品健康趨勢「Clean Label潔淨標章」，推動減少食品非必要添加物行動。帶頭改變商品開發策略：讓食品成分除了透明，更希望越簡單越好，促進健康、少添加風潮。

「產業創新」方面，三年三支箭從「商品、員工、廠商」進行內、外部逐步革新。第一支箭從自有品牌FMC帶頭革命，擴展到目前已有500種商品、700種原物料獲得Clean Label認證。

第二支箭從員工發動，將Clean Label 內化為「全家DNA」，相關部門員工都需經過Clean Label教育訓練，目前已有60位人員獲得「潔淨品保工程師」認證，少添加的理念深植企業核心。

第三支箭則攜手逾百家合作夥伴，從上中下游串聯原物料廠商、食品製造商，發起「Clean Label 少添加食品產業聯盟」，宣示共同推動並落實食品少添加理念，三年來帶動Clean Label認證廠商六倍成長，使替代原料用量增加，成本再降低，讓產業生態圈自然良性循環。

「行銷創新」方面，三年投入千萬廣告資源，去年進一步透過店頭活動、會員app遊戲和宣傳影片三大管道，與消費者溝通Clean Label食品少添加觀念與認明潔淨標章。

店頭活動部分，首見在店舖擺設「Clean Label不超載抓物機」，連結「食品添加物=身體不必要負擔之重」概念，不到三周創造近千人次到店體驗；其次，透過會員app遊戲互動，提供通過Clean Label認證的鮮食、麵包、飲料的優惠折扣，讓好商品被擴大接觸。 2021遠見雜誌CSR企業社會責任獎，全家獲社會創新組楷模獎，為首家獲遠見CSR社會創新獎的便利商店，全家代表商品本部副本部長蔡瑜華（右）自金管會主委黃天牧（左）手中接獲獎盃。全家／提供

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