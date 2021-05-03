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寶齡富錦新冠病毒抗原快篩試劑 獲TFDA核准生產許可

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）今（3）日宣布，該公司向衛福部食藥署（TFDA）提出「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑-卡匣式專案製造許可申請案，已經獲TFDA核准。

寶齡富錦是國內老牌製藥廠，今年前三月營收3.74億元，年增9.82%，公司發展項目除了藥品之外，也發展保健品，近幾年更積極投入檢驗試劑產品，其「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已外銷海外市場。

寶齡富錦表示，「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑-卡匣式，依循藥事法第48-2條第1項 第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」及2020年6月5日修訂的「新型冠狀病毒（Covid-19）疫情緊急使用抗原檢驗試劑申請專案製造參考文件」，於昨日正式獲得TFDA核准專案製造許可。

寶齡富錦說明，公司於去年8月27日先取得「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，該產品為試紙式快速檢驗試劑，昨日再度取得的「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，此產品為卡匣式快速檢驗試劑。

寶齡富錦 疫情

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