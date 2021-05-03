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高雄仁武產業園區台北招商 吸引逾70家企業參與

中央社 / 高雄3日電

為吸引大廠投資仁武產業園區，高雄市副市長羅達生今天率隊赴台北辦說明會，吸引超過70家北部企業參與。高雄市經發局指出，園區6月選商、12月進場施工，快速助攻企業投資。

仁武產業園區招商說明會今天在台北集思台大會議中心登場，經濟部工業局長呂正華也到場支持。高雄市經濟發展局說明，本次預登記以租用台糖土地為主，部分土地可提供廠商同步建廠，最快年底點交，即日起至5月14日開放預登記收件。

羅達生表示，高雄產業底蘊深厚，從高科技、半導體產業，到金屬加工、石化、航太、車輛等材料工業，對帶動整體產業鏈提供良好群聚環境，土地價格上也相對優於中、北部，水電也是供給大於需求，無須憂慮「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工）問題。

他指出，在人才部分，高雄擁有16所大專院校、在學生超過13萬人、畢業生破3萬人，對製造業而言，人才絕對不虞匱乏，市府也將協助投資企業與學校媒合，打造產學合作平台，在周邊的房屋、醫療、教育資源等生活機能，市府也全力支持，「歡迎南漂」。

高雄市經發局表示，第一波預登記以僅供租用的台糖土地為主，租賃期間最長20年、期滿仍可申請續租，租金以台糖計價公式為主，市府不加收任何包租代管行政費，最快將於今年底到明年上旬陸續點交。

高雄市 台大

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