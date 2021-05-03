foodpanda與屈臣氏合作 擴大美妝保健外送版圖

台灣最大外送平台foodpanda 今日宣布，與台灣最大藥妝零售通路屈臣氏攜手，擴大藥妝外送版圖。 foodpanda目前已有216間屈臣氏門市上線，提供近5,000 項商品供消費者選購，滿足愛買小資族的需求。目前foodpanda已經結盟兩大藥妝品牌，搶攻「美力外送」商機。根據統計，疫情期間，美妝保健外送訂單相較去年同期翻倍成長。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，foodpanda推出生鮮雜貨專區後，不斷積極拓展版圖，以回應消費者各式需求。觀察數據發現消費者對於美妝、保健類商品外送需求日益增加，透過與屈臣氏合作，能大幅提升商品多元性並觸及更多消費者。

foodpanda 發現「美力商機」正夯，女性消費實力驚人。數據顯示相較2020年第1季，今年同期 foodpanda 在美妝、保健、母嬰領域的訂單量均翻倍成長，平均單筆下單金額皆超過500元，顯示用戶已習慣使用外送平台訂購日常所需。進一步分析發現，部份消費者對品牌有高忠誠度，習慣選購重覆類型的商品；亦有部分消費者將外送平台作為初次嘗鮮的購買體驗，以挑選新產品為多。因此 foodpanda 積極擴展店家與商品多元性，於今年與兩大藥妝品牌合作，並持續廣納更多店家，提供完整商品選擇及便利的消費體驗。

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