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街口攜手宜睿發「街享券」 涵蓋多家品牌電子票券

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

街口支付積極擴大O2O支付生態圈，與電子票券創新領導品牌Edenred宜睿智慧合作，聯手推出全新街口票券服務「街享券」，開放用戶更便利且優惠的電子票券購買新途徑。街享券即（3）日起正式上線，首波將上架超過50家品牌可供選擇，各種票券皆可線上透過街口+ APP「街享券」服務隨心選購、並於線下實體店面輕鬆使用，提供用戶更聰明的消費方式。

街口支付也宣布擴大應用場域，5月26日（三）起在全台家樂福實體門市上線，同時將有兩周提供10%現金回饋。

街口指出，街享券擴大街口支付使用場景，種類橫跨大型餐飲連鎖品牌、休閒生活、超商、百貨和零售。大型餐飲連鎖品牌包含85度C、王品、爭鮮等；休閒生活涵蓋AVIS安維斯租車、EZTABLE、國賓影城等；超商有統一超商虛擬商品卡、全家、萊爾富咖啡券；百貨含遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、誠品生活等；以及零售如Apple、大潤發、家樂福等。

統一超商 街口支付 餐飲

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