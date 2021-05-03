名下沒三間房？抱歉不能加入這「竹科媽媽群組」

有網友在PTT發文有感而發的表示，因為朋友懷孕，想加入新竹的媽媽群組預作準備，結果發現一個滿知名的竹科媽媽群組，想加入還規定要先審核父母的學經歷，理由更是非常直白「不想讓低端人口加入、打造有質感的媽媽群組」。

那究竟此媽媽群組定義什麼是「高端人口」呢？該網友指出三大方向，第一，父母雙方至少有一方必須要是四大學士以上或中字輩以上碩士、或至少有待過上市上櫃的公司五年以上。第二，至少有一方為醫生、律師、公務員。第三，假如都沒有亮眼學經歷，家裡自己創業、持有不動產三間以上。

更令網友們瞠目結舌的是，還要拿所有權狀向群組證明自己有三間不動產。

原PO表示，該群組媽媽們自己會揪團去上花藝課程，一堂課都要價$3000起跳，揪團去上什麼烘培課程、瑜伽課程，主張就算是全職帶小孩也要充實自己。原PO也表示，完全可以體會為什麼女同事在懷孕以後就開始有當媽媽焦慮。

此文一出，引起不少網友迴響，有網友表示，「台北也很多這種媽媽群組，不是那個階層就看看就好，不必要感到焦慮」、「青菜蘿蔔各有所好，不想加入，也不會批判」、「認真覺得篩選同溫層成員真的很重要」。

也有網友說，「應該要上進一點，組媽媽博士進修群組、媽媽家事精進群組」、「在Starbucks打工5年就符合上市上櫃員工的資格」、 「家裡只有台北房兩間，進不去QQ」。

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