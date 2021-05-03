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圓祥授權的抗體新藥二期試驗 收首名黃斑部變性患者

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣浩鼎生技（4174）今（3）日代子公司 圓祥生技公布，圓祥研發的眼科首創型雙特異性抗體新藥IBI302，自授權信達生物製藥後，已針對與年齡相關的新血管形成型黃斑部變性（nAMD）病患，展開隨機、雙盲、多中心、活性對照的二期臨床試驗，以評估IBI302治療nAMD的有效性與安全性，這項試驗日前已成功收治首位受試者。

上海交通大學附屬上海市第一人民醫院孫曉東教授指出， nAMD目前的標準療法是採用抗VEGF（血管內皮生長因子）單株抗體治療；在抑制VEGF後，大部分患者視力和眼部解剖學指標均顯著改善；問題是，大部分單一靶點抗VEGF藥物長期用藥後，視力改善效益卻呈遞減，並開始出現視網膜纖維化或黃斑區視網膜萎縮。有些研究指出，補體活化不僅促使AMD發展，也可能與視網膜萎縮和纖維化病理過程有關。

IBI302是首一雙特異性融合蛋白類全球首創型新藥，它在N端結合抗VEGF之外，並以雙特異性抗體技術，在C端結合抗C3b、C4b補體 (complement)作用，以抑制補體激活，從而減輕炎性反應，達到治療和控制(nAMD)目的。

信達是香港聯交所掛牌的公司，該公司發表於2020年美國眼科年會線上會議的論文海報顯示，已完成的單臂、開放式劑量遞增一期臨床試驗結果，證實用於治療與年齡相關的新血管形成型黃斑部變性(nAMD)，顯示出良好耐受性和安全性，並有改善視力、減輕視網膜水腫效果。剛開展的II期臨床研究，除了評估IBI302在改善視力和視網膜厚度的療效外，也將著重觀察其對黃斑萎縮及纖維化的潛在改善作用。

由圓祥開發的雙特異性抗體技術與產品IBI302，在2012年授權信達生物製藥後續開發。圓祥總經理何正宏希望，此一以圓祥創新技術開發的黃斑部病變用藥，能為更多眼底疾患擺脫失明恐懼與威脅。

AMD 台灣浩鼎生技

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