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莊頭北百年堅持精神 閃耀2021台灣廚具空間設計展

經濟日報 / 台北訊
莊頭北雙控安全定時爐，免顧火卡安心，最能保障全家人的用火安全。
莊頭北雙控安全定時爐，免顧火卡安心，最能保障全家人的用火安全。

廚具展於4月30日在台北世貿一館榮重登場，廚電三大品牌之一的莊頭北延續百年風範並融入品牌職人形象，於現場閃耀展出(攤位編號：B1110)；現場將展示各式新機，宣誓進入廚具專業通路決心，提供給設計師及廚具工廠更多樣的選擇。

「百年堅持 一如初心」展示莊頭北職人精神

　　2019年起莊頭北進行品牌再造，重塑「百年堅持 一如初心」的新品牌主張！藉由這次年度廚具盛會，將近年打造的品牌職人精神展現給各地經銷商與消費者。莊頭北陳副總表示，不盲目追求產品新功能及新技術，而是秉持做到精、做到完美，來作為莊頭北產品標竿。在這樣的原則下，莊頭北堅持產品設計上的每個細節，在細節上不斷堆疊、精進，才能創造出最實在耐用的產品。

雙控安全定時爐 安全防護自動啟動

　　現場莊頭北將展出各式配合廚具趨勢的新產品，其中以雙控安全定時爐最為吸睛，訴求免顧火，擁有30分鐘自動關火與1分鐘到4小時定時關火，最能保障全家人的用火安全。另展出配有Turbo增壓大吸力排油煙機系列，此系列商品在業界頗受好評，主要因風量在業界堪稱數一數二，油煙瞬吸超排淨，可輕鬆解決消費者長期的困擾。

台派料理所 廚師職人現場烹調

　　展覽期間莊頭北也會發佈今年品牌宣傳主軸──台派料理所，結合知名台菜名廚展現莊頭北的品牌精神。展覽期間特別舉辦一連四場的廚藝料理活動，邀請到廚師職人現場烹調，過程中將介紹莊頭北產品的各項細微工藝設計和使用小撇步，同時準備豐盛菜餚提供在場觀眾品嚐試吃，讓大家在活動過程中能細細品味出莊頭北所呈現品牌職人精神。

　　莊頭北陳副總表示，歡迎大家來台北廚具展参觀，一同走入莊頭北展區，將帶領您看見蛻變中的莊頭北。

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