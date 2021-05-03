剛性需求不怕打房？專家：有些地區已現出原形

國泰房地產指數發布最新一季、今年Q1季報，雖然政府打炒房風風火火，但主要都會區房價全部上揚，且除了新北，其他都會區房價都創新高。這讓不少購屋族很失望，但房產學者章定煊表示，其實有些地區已經露出原形，實登2.0上路後，可能有一波新衝擊。

章定煊分析，政府各部會一直出手，各地房價還是上漲，而且銷售率也沒有大幅下滑，主因有二：

第一，打炒房的打的就是炒房，對於自住客跟長期置產客而言，現有的打炒房影響不到他們，他們也相信即使打炒房有新的政策端出來，也不會影響他們，在資金行情的信念下，依然進場。

第二，有些短線客依然故我，因為過去相關財產交易所得都沒查到他們，他們認為未來依然查不到他們。在這些客群支持下，有些案場開出了佳績，其他案場也不至於完全賣不出去，支持住了價格跟銷售率。

章定煊表示，雖然房價還在漲，但打炒房並非都沒效。如果推案的型態跟區位，很依賴短線投資客，目前就多有暫緩趨勢。

桃園、台南、高雄推案暫緩就很明顯，過去台南、高雄一直號稱有南科、捷運吸引自住客進場，桃園一直號稱有脫北族來買，都是剛性需求，但一打之後，原形出現，如果都是剛性需求，推案何必要躲？這些區域第二季的表現要特別留意。

另外，過去小宅一直號稱都是首購族在買。但從推案坪數來看，今年首季，各區域20坪以下為主力推案坪數推案的幾乎消失。20至40坪才是比較穩固的推案類型。這種改變也值得注意。

章定煊表示，真正的價格崩落會出現在密集交屋，空餘屋開始大量出現之後，因為會誘發恐慌性賣壓。過去因預售屋餘屋數一直是個黑數，因此常有不見黃河心不死的現象。但實價登錄2.0 上路之後，許多案場的真實銷售率會被暴露出來，可能會帶來一波衝擊。

此外，美國30年房貸的固定利率，已經從年初的最低的2.65％，短短4個月內很快的推到2.97％。中間數度突破3％，美國10年公債也從0.9％不到推升到1.5％以上。

這顯示美國資金最寬鬆的時期已經過去，除非疫情再度失控或有其他突發事件，不然美國的貨幣將開始逐漸緊縮，明年量化寬鬆可能如期退場，後年可能啟動升息。迷信資金行情的投資者也應留意。

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