明躍去年虧轉盈 今年健身器材接單續旺、營運逐季攀升

健身器材大廠明躍（4151）去年營運由虧轉盈，今年第1季延續去年下半年旺季表現，維持全產能生產，法人指出，以目前接單狀況來看，今年將呈「淡季不淡、旺季更旺」走勢，全年營收可望續創新高。

明躍對今年展望亦持審慎樂觀看法，表示OEM、ODM、OBM(自有品牌)三大業務今年持續成長，訂單能見度已排到年底，預期上半年營運績效可保持去年下半年水準，隨著產業旺季來臨，下半年成長動能更可期待。

明躍去年合併營收22.16億元、年增80.3%，創歷史新高紀錄，本業由虧轉盈，平均毛利率19%，較2019年增加1個百分點，營業利益0.81億元，為2015年以來最高，歸屬母公司稅後淨利34萬元，扭轉連續四年虧損狀況，每股稅後純益0.01元。

明躍表示，由於公司的市場在歐美地區，去年因新台幣匯率大幅升值，合計認列3,200萬元匯兌損失，以致影響稅後淨利表現。

去年自6月起，明躍的單月營收連續七個月刷新歷史紀錄，下半年營收較上半年增加128%，出貨量達經濟規模後，拉高下半年毛利率至19.72%，較上半年增加1.44個百分點，公司下半年本業順利轉虧為盈。

明躍今年第1季營收8.93億元、年增206.1%，首季營收創單季歷史次高，僅次於去年第4季。目前生產線加開夜班生產已為常態，集團持續增加產能，以滿足客戶訂單需求及自有品牌產品銷售。

明躍的OEM客戶Icon、ODM客戶迪卡儂均為國際領導品牌，明躍主要供應歐美市場。儘管歐美疫情反覆，但高階家用健身器材訂單續旺，近期缺櫃狀況稍有緩解，有利公司出貨，拉動營收逐月走高。

今年以來，原物料持續上漲，明躍也與客戶協商將適時調整價格，反應成本。此外，公司亦有增設生產線的擴產計畫，產能將進一步大幅提升，增添未來營運的成長動能。

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