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國內疫情轉趨緊張 一線IC設計公司提高防疫等級

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

華航（2610）機師和諾富特飯店爆出群聚感染，國內新冠肺炎疫情轉趨嚴重，國內一線IC設計公司傳出升高防疫等級，向員工發出最新防疫措施說明指出，來賓只能在大廳或一樓會議室，同時希望同仁在休假或非上班時間避免到人潮聚集的公共場所，尤其是醫院、餐廳等高風險場所。

華航機師和諾富特飯店爆發的群聚感染造成國內疫情轉趨緊張，國內一線IC設計公司展開防疫因應措施，今（3）日向員工發出最新防疫措施，要求員工全天配戴口罩及頻繁手部消毒，並配合實施體溫量測。

同時，這家IC設計公司要求訪客、來賓只能於大廳或一樓會議室，辦公區域或生產相關處所將不開放，請員工盡量以網路或電話聯繫辦公業務。

這家IC設計公司同時要求員工落實上午11點及下午3點量體溫活動，以及個人桌椅消毒，並加強各區域的消毒頻率。

同時這家IC設計公司要求員工非不可抗力的理由，休假或非上班時間避免到人潮聚集的公共場所，尤其醫院、餐廳等高風險場所，外出也要記得配戴口罩並隨時消毒手部，還要記得保持人與人之間至少一公尺以上的距離。

這家IC設計公司要求同仁，若有任何身體異常或感冒症狀，則要記得立刻回報主管後即至醫療所就診。

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